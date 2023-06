Cristina Kirchner defendió la candidatura de Sergio Massa: "Para ganar hay que apostar"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó junto al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, que fue utilizado en los llamados "Vuelos de la muerte" de la última dictadura militar.

La actividad se lleva a cabo en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires y es la primera que ambos comparten escenario desde el cierre de listas del último sábado y la oficialización de la precandidatura presidencial de Massa por UxP.

Al contar que Sergio Massa suele apostar cosas, la vicepresidenta afirmó: "Está bien apostar, porque para ganar hay que apostar siempre". De esta manera, Cristina destacó que "hacía falta una lista de unidad".

Cristina Kirchner se refirió a la derrota electoral en las elecciones del 2021 a la que llamó "la derrota parlamentaria más importante de la democracia del peronismo donde perdimos por primera vez mayoría y quórum propio en el Senado".

En ese sentido, la vicepresidenta también apuntó contra Alberto Fernández por impulsar la competencia en las PASO con varios candidatos. "Hasta el pasado día viernes, 24 horas antes del cierre de listas, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo, estoy hablando de las consecuencias de esto, para presidente", resaltó.

Cristina Kirchner contó que algunas personas le sugirieron que hablara con Daniel Scioli para que baje su candidatura. "Ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie ni para subir ni para bajar", afirmó. Luego dijo que respeta "profundamente las decisiones de cada persona".

"No se puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere o ir a un lugar que no quiere. Es la responsabilidad de cada dirigente", afirmó.

La vicepresidenta aclaró que Wado de Pedro "era nuestro candidato" en caso de haber PASO y llenó de elogios al ministro del Interior. "Quiero rescatar porque sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo que va a donde le sirve al proyecto, es de muy pocos", sostuvo.