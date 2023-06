Acusan al Ministerio de Cultura de censura por suspender un evento LGBTQIA+

En el marco de Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+ que se celebrará este 28 de junio, artistas disidentes convocados al ciclo "Universo Diverso", ideado por el Espacio Julio Le Parc, acusaron al Ministerio de Cultura por una presunta censura luego de que se cancelaran repetidamente sus presentaciones. Según señalaron, habían sido convocados para el 28, 29 y 30 de junio con un cachet de $100.000, pero una vez que estuvo todo organizado, estas funciones fueron dejadas de lado y, posteriormente, postergadas.

Mediante un comunicado, el elenco Amores Libres, dirigido por "Keko" Barrios, sostuvo que "a cuatro días de la realización, del evento 'Universo Diverso' en el que estábamos invitados a formar parte de la programación junto a la obra Blasfemia y Mi amigo Lorca fue cancelado".

"Desde el equipo de gestión del teatro Le Parc nos comunican que 'no les permiten realizar el evento'. Tratándose de una fecha tan sensible, entendemos esta abrupta cancelación como un acto de discriminación y censura. Frente a la censura, como artistas y trabajadores nuestra respuesta es que el día 28 de junio hacemos la función de Amores Libres en la Casa de la memoria y la cultura de Godoy Cruz a las 20.30 con entrada al sobre. Al armario no volvemos más, no nos callamos", sumaron.

Después, a través de un video en sus redes sociales, Barros comentó: "No es cualquier evento. Se organiza por el mes del orgullo y se hace el 28 de junio. Es el día internacional del orgullo, al fecha más importante. Decir cuatro días antes que no sucede o que se va ver si se puede hacer en otro momento es faltarle el respeto al orgullo".

Barros agregó: "¿Por qué interpreto que es discriminación y censura, más allá de que el espacio Le Parc ya viene faltándole el respeto a muchas personas en distintos eventos? Lo que más me llama la atención en la comunicación, primero, es el ninguneo al clavar el visto. Segundo, no nos dijeron o que hay zonda, no hay técnicos o hay problemas administrativos...".

Fuente del Gobierno consultadas por MDZ aseguraron que no fue cancelado, sino "pospuesto". Pero desde el Ministerio de Cultura y Turismo no detallaron las razones.