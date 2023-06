"Inhumano" y "ridículo", la furia de un albertista contra el kirchnerismo

Antonio Aracre fue por poco tiempo, apenas un par de meses, el jefe de asesores de Alberto Fernández, pero su injerencia esos días fue alta y lo llevo a salir expulsado por la furia de Sergio Massa. Había logrado ascender rápido en el gabinete y salió del esquema tras una sospecha del tigrense de querer su cargo. Ahora, tras conocerse la confirmación de que Wado de Pedro fue bajado y no competirá, estalló contra el kirchnerismo desde Twitter.

Aracre tuiteó apenas sabida la novedad: "Lo que UP le ha hecho a Wado muestra lo poco que la Política valora y respeta a las personas. No por no elegirlo. Sino por haberlo expuesto al ridículo. Inmoral e inhumano", dijo enfurecido. En las redes las respuestas no tardaron en llegar, y le hicieron recordar cómo había salido del gobierno.

Lo que UP le ha hecho a Wado muestra lo poco que la Política valora y respeta a las personas. No por no elegirlo. Sino por haberlo expuesto al ridículo. Inmoral e inhumano. — Antonio Aracre (@tonyaracre) June 24, 2023

Alberto Fernández intentó sostenerlo cuando la embestida de Sergio Massa se hizo presente en abril. Había propuesto el ex CEO de Syngenta que haya un cambio en la administración del dólar e incluso un rumor de devaluación había prendido todas las red flags dentro de la city porteña.

Así entonces, Massa había estallado contra Aracre, otrora amigo y de buena relación, pero que no permitiría sugerencias sobre el plan económico al tiempo que Massa se convertía en el fronting del Gobierno a pesar de la cifra inflacionaria más alta de los últimos treinta años. Massa entonces fue y terminó con Aracre, quien dijo que se tomaría un año sabático.