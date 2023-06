El kirchnerismo lleva al extremo las negociaciones por las listas de la provincia de Buenos Aires

La elección de Sergio Massa como el precandidato de Unión por la Patria para jugar las PASO del próximo 13 de agosto tensó la interna que mantienen todos los sectores que integran el oficialismo, no por nada Juan Grabois decidió competir en las primarias presidenciales y proponerle resistencia a la fórmula de la supuesta "unidad" del frente gobernante.

Con "Wado" de Pedro como caído y con La Cámpora presionando para correr lo más que se pueda a las figuras albertistas, cuando faltan apenas unas horas para el cierre de listas, el panorama parece incierto y con Máximo Kirchner tratando de llevarse todo para el lado del ala dura del kirchnerismo.

Es por eso que el hijo de Cristina Fernández de Kirchner está tensando todo y estirando a más no poder la negociación para quedarse con la mayor cantidad de lugares. Haber entregado a De Pedro iba a tener sus consecuencias.

El ministro del Interior ya estaría confirmado como primer precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, lo mismo que Máximo Kirchner pero en diputados, donde Alberto Fernández quiere meter a Victoria Tolosa Paz (quien bajó su precandidatura a la gobernación). Hasta ahí llegaría la paciencia de Kirchner y no aceptaría a Santiago Cafiero en esa misma lista.

La otra negociación caliente se da en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo entiende que Axel Kicillof era la mejor opción para las presidenciales y no le perdonarían el no haberse puesto al frente. Es por eso que se negocia minuto a minuto su compañero de fórmula. Algunos dicen que volvería a ser Magario; otros apuestan a que sea Martín Insaurralde y que la matancera vuelva al territorio de donde salió para no correr riesgos de perderlo ante Juntos por el Cambio.