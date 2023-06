Cómo son las fórmulas cruzadas de la UCR y el PRO para ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires

La madre de todas las batallas terminó por elegir quienes emprenderán el desafío de derrotar al peronismo en agosto. Juntos por el Cambio será representado por dos listas que incluyen zonas rurales, urbanas, conurbano, campo, todo quedó representado en dos binomios para encarnar las ideas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las PASO del 13 de agosto.

Néstor Grindetti y Miguel Fernández serán los representantes de Patricia Bullrich. El intendente de Lanús y el de Trenque Lauquen respectivamente resolvieron trabajar conjuntamente para representar el populoso Conurbano y el sector agropecuario que siempre tuvo buena mirada sobre el PRO y sus aliados radicales. "Tiene la cantidad de votos de Vicente López y representa 16 municipios chicos, es más que valioso", resumieron a MDZ desde el armado del PRO bonaerense.

Apoyo. Javier Iguacel apoyará a Néstor Grindetti

Grindetti viene de sobrevivir la caída de María Eugenia Vidal en 2019, cortó boleta y logró imponer criterio. Su heredero en Lanús en caso sea victorioso será Diego Kravetz, jefe de Seguridad y mano derecha de Grindetti hace una década. Ex ministro de Economía de Mauricio Macri en sus inicios en la Ciudad, Grindetti supo cultivar un perfil halcón para heredar los treinta años de Manuel Quindimil y renovar el distrito que tenía los números de hurto y violencia más altos del Conurbano.

El anuncio de la fórmula sería hoy mismo por la tarde, tras una reunión clave que sostendrán a las 14 entre la más alta dirigencia del radicalismo bonaerense y el macrismo. Los amarillos intentaron una fórmula pura, pero el rol de la UCR no es soslayable y el efecto Facundo Manes hizo rever a los macristas las proporciones en todas las listas. Manes finalmente decepcionado por el desempeño de los armados decidió no competir a nivel país y sacó su lista "Dar el paso" que había pergeñado junto a su hermano, Gastón Manes.

Socios y amigos. Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

En la lista de Horacio Rodríguez Larreta se logró imponer un criterio entre puros, poca mixtura. Gustavo Posse encarna la familia más antigua de la provincia, no hubo una noche sin un Posse gobernando San Isidro entre diciembre de 1989 y ayer. Gustavo Posse fue precandidato a la gobernación, jugó siempre evitando caer en la tentación del kirchnerismo cuando eran mayoría, y se subió al macrismo cuando hubo que expandir la base de votantes. El radicalismo possista es absolutamente poderoso en la región y dotará de conocimiento y fiscalización a Diego Santilli, quien es el precandidato a gobernador.

Santilli es el más larretista de los larretistas. Soportó estoico las embestidas de buena parte del PRO que lo quisieron correr siempre, empezando por Mauricio Macri que nunca le tuvo confianza. Ex ministro de Espacio Público porteño, exsenador, ex ministro de Seguridad y ex vicejefe de gobierno porteño. Toda una carrera porteña al lado de Rodríguez Larreta lo forjaron como una persona absolutamente necesaria en el esquema hipotético de Larreta presidente. Si bien su imagen no es bonaerense y está todavía instalándose, viene de imponerse por medio punto por sobre Victoria Tolosa Paz en las elecciones de medio término de 2021.