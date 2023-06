Una polémica exministra de Alberto Fernández criticó la designación de Juan Manzur

La confirmación de la pareja Eduardo de Pedro-Juan Manzur para encabezar una de las fórmulas electoral del oficialismo hacia las PASO trajo consigo respaldos de un lado y algunos cuestionamientos por el otro, concentrados en el controversial perfil que representa el gobernador de Tucumán. En este apartado fue categórica Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, respecto a su opinión sobre la figura del dirigente tucumano. “No tengo afinidad con Manzur", arremetió la exfuncionaria en declaraciones a Radio Con vos.

"Es lógico, y no hay ninguna novedad, que no tengo esa afinidad con Manzur y no la tuve nunca. Ahora también entiendo que no nos sobra nadie, que necesitamos que el frente de Unión por la Patria sea electoralmente lo más potente posible, eso implica heterogeneidad y representaciones. Obviamente, como una militante de izquierda voy a tener más afinidades con algunos (que con otros", agregó.

La tensa relación entre Gómez Alcorta y el candidato a vice del ministro del Interior tuvo como mayor conflicto la polémica intervención del mandatario provincial en el caso de una nena de 11 años violada por su abuelastro. Tras quedar embarazada, Manzur respaldó a las autoridades del Ministerio de Salud que obstaculizaron el aborto solicitado por la familia de la menor, quien finalmente dio a luz a través de una operación cesárea. Esto generó una denuncia penal en 2019 por parte de quien ahora es candidata a jefa de gobierno porteño.

Respecto a cómo afronta la contradicción de que ahora sea postulante electoral, Gómez Alcorta se limitó a decir que "se transita" para después recordar que ambos coincidieron "en la gestión" como jefe de Ministros.

"Fue un tema que le pasó a las feministas. También fue un tema de diálogo y de conversación no solo privada, sino pública. No soy alguien que niega las contradicciones ni quien no se hace cargo de ellas. En algunos ámbitos no es lo mismo que en otros. No tengo ninguna duda cuales son las contradicciones principales y las secundarias", sostuvo.

Consultada sobre la elección de Wado de Pedro, la postulante a la Ciudad de Buenos Aires acompañó la decisión de Cristina Kirchner y definió al dirigente como "alguien de su generación".

"Wado me gusta, lo conozco hace muchísimos años. Es un representante de nuestra generación. No hay ninguna duda que tiene una identidad y va a tener el coraje para dar la pelea que hay que dar", cerró.