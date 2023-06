Julio Cobos celebró que Luis Petri sea el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich

El diputado nacional, exgobernador de Mendoza y exvicepresidente de la Nación, Julio Cobos, felicitó a su par radical Luis Petri, quien acompañará a Patricia Bullrich en la fórmula presidencial de cara a las elecciones PASO de agosto. Cobos, que respaldó férreamente a Petri en su reciente precandidatura a la Gobernación, aseguró que lo ocurrido "es una gran noticia para Juntos por el Cambio".

Cobos expresó que "tras el resultado de las PASO en Mendoza celebramos que se generaba una nueva alternativa generacional en nuestra provincia, pero además sosteníamos que la figura de Luis Petri. trascendía nuestro ámbito, y era una gran opción para candidato a Vicepresidente. No nos equivocamos, Patricia Bullrich lo confirmó como su compañero de fórmula, luego de ponderar otras figuras importantes. Luis tendrá entonces un gran desafío, en la Nación como un nuevo dirigente nacional, sin descuidar el fortalecimiento necesario de su liderazgo en nuestra provincia".

Y añadió: "Luis es un dirigente que me acompañó siempre, en mi gobierno como presidente de bloque y luego en la lista de Diputados Nacionales que me tocó encabezar. Siempre lo he apoyado en su carrera política y en estos meses decidí acompañarlo en ese enorme desafío de ser candidato a gobernador de Mendoza, por eso tengo una gran alegría personal. Es una gran noticia para Juntos por el Cambio y él un gran candidato a vice".

"Las PASO son una instancia de competencia interna para llegar con la mejor propuesta a las generales, cuanto más competitivas y con buenas ofertas, mejor. Así sucedió en Mendoza y así tiene que ser en Nación. Por eso celebro que Luis Petri sea integrante de una de las fórmulas de Juntos por el Cambio junto a Patricia", cerró Cobos, que fue vicepresidente entre 2007 y 2011.

Las PASO son una instancia de competencia interna para llegar con la mejor propuesta a las generales, cuanto más competitivas y con buenas ofertas, mejor. Así fue en Mendoza y así tiene que ser en Nación. Celebro que @LuisPetri integre una de las fórmulas de @juntoscambioar. pic.twitter.com/0QudHa2aJB — Julio Cobos (@juliocobos) June 22, 2023

Este último miércoles, Patricia Bullrich confirmó al exdiputado nacional mendocino Luis Petri como su compañero de fórmula presidencial . La noticia fue dada a conocer este miércoles por la tarde luego de que el equipo de trabajo de la exministra de Seguridad mantuviera un encuentro para determinar cuál era la mejor opción.

La decisión de incorporar a Petri se da luego de que en la semana se discutiera qué dirigente formaría parte del binomio PRO-UCR para encarar los comicios. Maximiliano Abad, titular del partido en la provincia de Buenos Aires, era uno de los que picaba en punta junto a Petri. No obstante, según pudo averiguar MDZ, "Abad ayudaba en lo estructural, en el armado en PBA, pero no aportaba desde lo electoral". Además, otro de los argumentos puestos sobre la mesa es que "Petri complementa bien a Bullrich y ayuda a llegar mejor a un sector joven".

En tanto, la reciente performance de Petri en las elecciones provinciales PASO del 11 de junio en Mendoza fue otro de los motivos clave que derivaron en que pegara el salto al escenario nacional. En la interna por la Gobernación, la lista Mendocinos por el Futuro -con Petri como cabeza de lista- cosechó 39,22% de los votos contra 60,78% del senador nacional y referente radical, Alfredo Cornejo. En lo que respecta al conteo general de sufragios, obtuvo 17%, mientras que Cornejo 26%. A partir de esto, ganó terreno a tal punto de llegar a competir por la vicepresidencia.