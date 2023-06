Peligra una lista única en Cambia Mendoza por la pelea entre Bullrich y Larreta

Son horas decisivas para el cierre de listas de candidaturas nacionales para las PASO del 13 de agosto. Este sábado 24 es la fecha límite para la presentación de las precandidaturas para las fórmulas presidenciales y el Congreso nacional. En la provincia, el oficialista Cambia Mendoza apuesta a llevar a dos presidenciales: a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta y una única lista para Diputados nacionales. Sin embargo, en esas negociaciones hay escollos: los dirigentes que reportan a Bullrich quieren conformar el listado sólo con el radicalismo porque creen que el larretismo no tiene representatividad en la provincia y algunos dirigentes asocian al jefe de gobierno porteño al candidato a gobernador de la Unión Mendocina, Omar De Marchi. "Si Larreta quiere imponer sus nombres, nosotros iremos con lista propia porque Patricia es quien tiene los votos en la provincia", sostienen desde las filas de Bullrich en Mendoza. El candidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, juega un rol clave: intenta por estas horas acordar una lista de unidad que conforme a ambos presidenciables.

La lista a la que apuesta el radicalismo, encabezado por Cornejo, es un listado con nombres de precandidatos a diputados nacionales que lleven a ambos presidenciales, a Bullrich y a Larreta. La precandidata a presidenta ha dispuesto PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) en todos los distritos, con excepción de aquellos donde es aliada de los gobernantes como Mendoza. Sin embargo, hay alerta entre los dirigentes locales. "Nosotros creemos que quien tiene los votos en la provincia es Patricia. Estamos dispuestos a conformar una lista de unidad con el radicalismo pero creemos que en ese esquema la gente de Larreta no entra", dijo un dirigente de peso quien pidió reserva de su nombre. En ese sentido, otro dirigente aseguró que si no se logra ese listado, irán con lista propia. "Hay que entender que hoy el PRO en Mendoza es Bullrich", aseguraron. Además, mencionaron la posibilidad de que el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, - sobrino de De Marchi- vaya en el listado como imposición del jefe de gobierno porteño, algo que fue desmentido rotundamente en las filas del larretismo y del radicalismo. "Creemos que Larreta nunca le quitó el respaldo a De Marchi", advirtieron.

Los representantes de Larreta en Mendoza son dos dirigentes mendocinos: Roberto Ríos, un dirigente de Capital quien va en la lista de diputados provinciales y el concejal de Godoy Cruz por el PRO Marcelo Corti. En ese sentido, el edil dijo a MDZ : "Lo de Bragagnolo no es así. A nosotros no nos consta que haya contacto con él ni siquiera interés del intendente de ser precandidato. Sí podemos asegurar que hay algunas personas que están con Larreta y que forman parte de la Unión Mendocina. Son dirigentes que se fueron a ese frente a nivel local pero siguieron teniendo su militancia nacional con Larreta. Nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer es ir todos juntos y sabemos que tanto Cornejo como Larreta están en negociaciones para que eso sea posible. Si no se logra, también estamos preparados para ir con lista propia", subrayó. Más allá de las disputas entre seguidores de Bullrich y de Larreta, para el radicalismo es primordial conseguir una lista de unidad que le permita sumar votos en las PASO nacionales de agosto, y que eso le permita llegar a las generales provinciales del 24 de septiembre con un resultado contundente como antecedente. Sin embargo las negociaciones como sucede en todo cierre de listas, están empantanadas en la manera de lograr esa "unidad". De hecho aseguran que los "nombres" de los precandidatos a diputados a esta altura, pierden protagonismo porque la apuesta radical es conformar a ambos presidenciables, algo que es incierto si será posible.

Mientras esto sucede, siguen las expectativas sobre si quien acompañe a Bullrich en la lista presidencial será o no un dirigente mendocino. Suena fuerte Luis Petri, como se sabe, el exprecandidato a gobernador de Cambia Mendoza, quien perdió la interna con Cornejo pero hizo un gran papel en la elección del pasado 11 de junio, consiguiendo el 40% de los votos del oficialismo, lo que lo posicionó y ubicó a la gente que fue en su boleta en rol expectante. De hecho la única dirigente que se menciona como posible precandidata a diputada nacional es Patricia Gimenez, su excompañera de fórmula.