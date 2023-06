La denigrante respuesta de Aníbal Fernández a un aliado de Máximo Kirchner

Aníbal Fernández sacudió a un intendente peronista aliado de Máximo Kirchner en medio de la interna de Unión por la Patria por el armado de la boleta. El Ministro de Seguridad le dedicó una denigrante respuesta a Pablo Zurro, el jefe comunal de Pehuajó, aliado de Máximo Kirchner.

"Ojalá se ponga bien Pablo, ojalá salga rápido de esta situación, deseo que le vaya bien a Zurro y que su situación psiquiátrica se mejore", fue la respuesta de Aníbal Fernández para el aliado de Máximo Kirchner que había exigido que Daniel Scioli baje su precandidatura presidencial de Unión por la Patria.

"Nosotros los que estamos trabajando con Daniel Scioli, y en este caso quien encabeza esta decisión es Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, es la presentación en el día de hoy de lo que dijimos el otro día. Cuando la vice terminó imputándome, y dice nos amenazan. No señora, yo estuve con usted 20 años, soy de una lealtad inquebrantable, le tengo un cariño y amistad pocas veces visto", fue el modo elegante de Aníbal para confirmar que hoy realizará una presentación judicial para impugnar el reglamento interno de Unión por Todos que impulsa el kirchnerismo.

"Vamos a hacer el planteo por todas las trabas que nos generaron para competir, porque competir va a competir Daniel. Nos vamos a presentar por escrito, una parte en la justicia federal electoral y ante la junta electoral de la provincia de Buenos Aires", fue la confirmación de Aníbal Fernández.

Aníbal Fernández también desestimó la posibilidad de enviar fuerzas especiales federales a la provincia de Jujuy donde se vive una tensa situación debido a las manifestaciones por la reforma de la Constitución jujeña y dijo que "no corresponde que lo haga".

"Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa, sin un armado de un consejo y las particularidades de la ley 24.059, pero no tengo ninguna orden", precisó en la puerta del Ministerio de Seguridad, a la vez que indicó: "Si hay alguien que tiene vocación de hacerlo, lo tiene que decir, que es el magistrado o, en todo caso, el fiscal". "El conflicto está sucediendo en Jujuy y está actuando la Policía local. ¿Por qué tienen que actuar las fuerzas federales?", se preguntó.

El funcionario del Gabinete que responde a Alberto Fernández repudió la violencia en las calles y cargó además contra el gobernador Gerardo Morales al que acusó de mentir. También cuestionó las modificaciones de la Constitución provincial y criticó los argumentos expuestos por el gobernador que indican que el Gobierno Nacional envió infiltrados a la movilización. "Lo que dice el gobernador es mentira. Miente", aseveró y agregó: "Modificaron su Constitución, hay quejas porque se hizo a una velocidad llamativa. Den las explicaciones a su pueblo. ¿Qué tengo que estar hablando yo?".