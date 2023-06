La premonición de Oscar Parrilli sobre la violencia política en Jujuy

El enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición por la situación en Jujuy parece sumar un nuevo capítulo inesperado, en una jornada de fuertes acusaciones entre el gobernador y precandidato a presidente, Gerardo Morales contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, apuntó contra Oscar Parrilli, hombre cercano de la vicepresidenta, al vincularlo con los incidentes producidos en los últimos días en la provincia con declaraciones previas del funcionario.

"¿Se acuerdan lo que dijo Parrilli? ´Antes de la presentación de listas, Cristina tiene que ser absuelta. Hay sectores sociales y políticos que son violentos. Nadie va a poder gobernar habiendo ganado las elecciones con una proscripción´", sostuvo la legisladora opositora en Twitter.

Allí hace referencia a las declaraciones del senador nacional, quien aseguró meses antes que en la oposición había "un núcleo duro que promocionan este tipo de violencias”.

Parrilli, sabiendo que van a perder las elecciones, nos muestra quienes son esos sectores violentos. Se trata del propio Kirchnerismo que quiere impedir que la oposición gobierne.



No entienden que la Argentina debe vivir de acuerdo a la Constitución y al orden democrático. https://t.co/YZn1SJuzCu — Graciela Ocaña (@gracielaocana) June 20, 2023

Siguiendo ese punto, Ocaña aseguró que los dichos de Parrilli "muestra quienes son esos sectores violentos" y agregó que el kirchnerismo "quiere impedir que la oposición gobierne" ante una eventual derrota en las elecciones. "No entienden que la Argentina debe vivir de acuerdo a la Constitución y al orden democrático", cerró la referente de la oposición.

Estas afirmaciones van en línea creciente con la serie de cruces políticos que se desarrollaron este martes y que tuvo por primera vez la palabra de Mauricio Macri, en férrea defensa a Gerardo Morales.

"Es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso. Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. "Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro", aseguró el ex presidente en redes sociales.