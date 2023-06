Javier Milei explicó por qué la dolarización es la única salida posible del cepo

El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, explicó por qué considera que la dolarización es la única salida posible al cepo cambiario que rige en la Argentina.

"Dicen que dolarizar lleva a la hiperinflación. Sin embargo, sin CEPO, es la única medida para evitarla. Parece que no saben que el peso es una deuda y cuando la misma se rescata vale más y no menos. Por ende, el peso valdrá más, lo que implica menos inflación", comenzó su explicación Milei.

Y agregó: "Esto ocurre porque dolarizar implica no sólo rescatar la base monetaria sino además dar solución a las LELIQs, en un contexto en el que se respeta el derecho de propiedad (para ellos es clave la estructuración de la operación) y devuelve la libertad de elección sacando el CEPO".

"La solución es superior al caso del bimonetarismo. En dicho caso, si se abre el CEPO el cambio de portafolio en favor del dólar (dado los pesos atrapados) eso es lo que llevará a la hiperinflación al tiempo que generará una solución que hundirá en la pobreza al 80% del país", continuó Milei.

Y completó: "A su vez para que los pesos atrapados no generen una hiperinflación deben diseñar una estrategia para corregir el tema de las LELIQs (lo cual no lo han planteado) o no se abre el CEPO. Así se elige entre la hiperinflación o en una profundización del estancamiento por el CEPO".

"Aclaremos que el CEPO genera un exceso de demanda de dólares que implica un exceso de oferta en el resto del sistema. En bonos bajos precios y altas tasas. En bienes deterioro de actividad. En trabajo pocos empleos y salarios bajos. Entonces el fisco sube gasto social y déficit. En definitiva, el sistema bimonetario sin enfrentar el problema de las LELIQs conlleva a la hiperinflación si se levanta el CEPO o al estancamiento si persisten las restricciones. Por ende, dolarizar no sólo implica abrazar valores dignos, sino que es muy superior en resultados", cerró el economista liberal.