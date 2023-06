La dura declaración de Rodríguez Larreta sobre la presidencia de Mauricio Macri: "No le cambió la vida a la gente"

La interna de Juntos por el Cambio marcó el inicio del distanciamiento entre la relación de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri. En ese marco y tras ser consultado por un balance de la gestión, el actual precandidato a presidente de la coalición opositora fue contundente al asegurar que el exmandatario "no le cambió la vida a la gente" durante su mandato entre 2015 a 2019.

"Nadie va a dudar que Mauricio Macri tenía muy buena voluntad y el coraje necesario para llevarlos adelante. Ahora, no pudo sostener los cambios en el tiempo, con lo cual no le cambió la vida a la gente y ahora estamos todavía peor", sostuvo el Jefe de Gobierno porteño por LN+.

En ese marco, el mandatario porteño aprovechó para diferenciarse otra vez del discurso de Patricia Bullrich, subrayando que "no alcanza con solo expresar voluntad o levantar la voz desde una tribuna".

Y agregó: "No es un tema de coraje, es un tema de cambiarle la vida a la gente. Con ese tipo de actitud, yo no soy el que dice que eso no funciona, sino que es la historia argentina. Hace 80 años que estamos con ese tipo de iniciativa de querer imponer una voluntad. Y la conclusión que deja es frustración, fracaso e inflación".

Pese a valorar las intenciones de su contrincante en el PRO ("no tengo duda de su buena voluntad"), Rodríguez Larreta agregó que el concepto de cambio "solo sirve si se sostiene en el tiempo".

"Yo propongo un camino diferente, donde construyamos una nueva mayoría solida, que apoye las reformas que le cambie la vida a la gente. El cambio pendular que va y viene nos lleva cada dia más abajo. Por eso, hay que lograr que se mantenga en el tiempo, con solidez y un apoyo inicial para que se mantenga y rompamos el péndulo de esta Argentina infernal que va de un lado a otro, cada vez más abajo", subrayó.

Sobre la foto con Jorge Capitanich sonriendo: "Es una falta de respeto"

Por otro lado, el postulante de Juntos por el Cambio se refirió al caso Cecilia Strzyzowski en Chaco y fustigó duramente al gobernador Jorge Capitanich tras la foto donde se lo ve sonriendo al momento de votar.

"Que aparezca el gobernador riéndose cuando vota es una vergüenza, ante una situación como la que está sufriendo toda la provincia del Chaco y empezando por la familia. Está foto es la síntesis de la vergüenza y una falta de respeto a todos los chaqueños y a todos los argentinos", arremetió.

Larreta denunció que el objetivo del jefe provincial es "patear la pelota hacia después de las elecciones" para que "lo afecte lo menos posible". Además, lo acusó de no "hablar del tema" e incluso de seguir pagándole a la agrupación social del clan Sena la última semana.

"Le pagó está semana a la organización de este señor cuando ya estaba la desaparición de Cecilia. Y dice que es un tema policial, cuando los involucrados están en su boleta. Lo que está tratando de hacer es zafar para la elección", agregó.

Respecto al posible femicidio de la joven y el vínculo respecto a las autoridades locales, Rodríguez Larreta dejó clara su postura y afirmó que el hecho se trataba de un "crimen político".

"La relación es obvia, basta con mirar la lista donde están todos los de esa familia (Sena). Es el poder político, hay que terminar con estos feudos, como en Formosa y en Santa Cruz. Hay que decir basta a las reelecciones indefinidas, no funcionan y no sirve quedarse para siempre", sentenció.