José Luis Espert sostuvo que es mentira que Javier Milei sea un candidato "antipolítica"

Sin pelos en la lengua, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), José Luis Espert, volvió a marcar distancia con quien supo ser su aliado partidario, Javier Milei, En esta oportunidad, el referente de Avanza Libertad calificó como una "mentira" el carácter de "antipolítica" que se atribuye el diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza.

"Eso es mentira, porque Milei es un político profesional. Sino no hubiera hecho política con Menem en la Rioja o con Bussi en Tucumán. ¿Cómo podés mentir así de manera tan grosera? No es que vivís en un plato volador. No, estás haciendo política con políticos", subrayó por Rivadavia.

Por otro lado y en torno a su llegada a la coalición opositora, Espert aclaró que su ingreso no será dentro del equipo de Horacio Rodríguez Larreta y le quitó importancia a la interna del Jefe de Gobierno porteño con la otra precandidata a presidente del Pro, Patricia Bullrich.

"Yo no estoy con Larreta. Estoy en Juntos por el Cambio y a mí las peleas entre (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich me tienen absolutamente sin cuidado. Nosotros lo que hemos hecho es plantar la bandera liberal dentro de Juntos por el Cambio dándole mucho oxígeno, mucho músculo", aseguró.

En este aspecto, el referente libertario habló de una "suerte de matriz liberal" en la Argentina ya que "todo el mundo está peleándose para ver quién tiene una cuota de liberalismo en sus discursos".

Puntualmente, Espert consideró que lo que logrado el liberalismo en la Argentina es "histórico" respecto al "desembarco en el principal espacio opositor con una silla más como lo cuatro partidos fundadores de Juntos por el Cambio".

"Es un hecho extraordinario. Ahora el liberalismo tiene músculo político para poder hacer las reformas que tanta se reclaman para que a la Argentina le vaya bien", cerró.