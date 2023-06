Interna del peronismo en Las Heras: piden abrir las urnas y ¿podría haber otro ganador?

Pocos días después de la realización de las elecciones PASO provinciales, en Las Heras se dio una situación particular. En las filas del Frente Elegí -que en total obtuvo 19,96% de los votos- se presentaron seis precandidatos. El resultado arrojó que en la interna se impuso la senadora provincial Adriana Cano. No obstante, este último viernes el aspirante que salió segundo -el jefe regional de ANSES en Cuyo, Carlos Gallo- realizó una solicitud para que se abran las urnas y se recuenten los sufragios debido a que podría haberse dado una imprecisión técnica a la hora de distinguir dichos votos.

Tanto Cano como Gallo se encontraban bajo el ala de la fórmula para la Gobernación Omar Parisi-Lucas Ilardo. Fueron ellos dos quienes más votos cosecharon en las disputa del Frente Elegí, con una diferencia de apenas 2,16%, según el escrutinio provisorio. Cano, del ciurquismo, logró 5.713 votos, mientras que Gallo -apadrinado por La Cámpora- 5.224.

Este viernes, Gallo hizo una presentación ante la Junta Electoral para que se abran 489 urnas que corresponden a la jurisdicción de Las Heras. Su argumento es que se contaron mal los votos en algunas escuelas. La lista de Cano en la Boleta Única era la 502 C y la de Gallo la 502 C-F, lo cual puede haber causado algún tipo de confusión a la hora contabilizar.

En el escrito presentado ante la Junta, el equipo de Gallo explica que "en incontable número de oportunidades, al 'cantar' el Presidente de Mesa la locución 'Intendente: Lista C-F', se producía el siguiente error: en lugar de consignar un voto para Intendente en la columna "F" de la planilla-pizarrón, se anotaba un voto para Intendente en la columna 'C' y luego un voto para Intendente en la columna 'F'; cuando lo correcto, en tal situación, era no contabilizar ningún voto para la Lista 'C' y anotar un voto a la lista consignada en la planilla como 'F'".

"Así, la Lista C sumó incorrectamente votos no emitidos a su favor, lo que a la postre derivó en el evidente perjuicio de mi poderdante. También el problema fue planteado a las autoridades de mesa, que por los mismos motivos-y por la necesidad de reconfigurar la planilla sin que pudiera ésta borrarse-rechazaron las peticiones en tal sentido", sumaron.

El escrutinio provisorio marca una participación de 66,98% de los electores lasherinos con un total de 168.792 ciudadanos que emitieron su voto. Este lunes a las 8:30 AM comienza el escrutinio definitivo, donde se definirán las imprecisiones que tuvieron lugar.

Desde el entorno de Adriana Cano se mostraron cautos respecto a la presentación de su contrincante en la interna. "De acuerdo al escrutinio que tenemos nosotros, con las planillas de fiscales no hemos visto lo que marcan. Son cuestiones raras. No hay mesas en las que Adriana tuvo 10 votos y Gallo 0", comentaron a MDZ.

"Nosotros no tendríamos problema de hacerlo", aportaron respecto a la revisión. Aunque resaltaron que esto también se traduce en una especie de desconfianza dirigida a los fiscales partidarios que hicieron su labor durante el domingo electoral.

Qué otros candidatos participaron

Los otros candidatos del Frente Elegí.

A nivel departamental, el frente que más apoyo sumó fue Cambia Mendoza con 30,30%. La Unión Mendocina tuvo 23% de respaldo, el Frente Elegí, 19,96%, el Partido Verde 4,75%, el Frente de Izquierda 3,53% y Haciendo Las Heras 0,65%. En tanto, hubo 8,33& de votos nulos, 8,77% en blanco, 0,61% recurridos 7 0,01% de identidad impugnada.