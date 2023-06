Un cruce tuitero sobre Milei, Massa y Maslatón y una ¿falsa reunión?

"No sé dónde vive Sergio Massa, y a la casa de Maslatón entré por última vez hace cinco años con José Luis Espert, no sé de qué hablan", dice a MDZ Javier Milei, tras un cruce tuitero que lo puso en un lugar que según él desconoce: la casa de Massa. La acusación es del abogado y militante Carlos Maslatón, exconcejal liberal, hoy cercano al kirchnerismo. El economista asegura que esa reunión no existió, pero una funcionaria larretista de larga trayectoria asegura que sí junto con Maslatón.

Una reunión non santa, al menos secreta, un manto de misterio, quiso plantear Maslatón. Un banquero que representa todas las ideas de Massa y que lo apoya desde hace años habría formado parte del mitín. Javier Milei habría compartido una comida con el abogado y Carlos Maslatón, el actual ministro de Economía y un pequeño grupo de personas. Fue en 2020 y allí habría nacido la candidatura de Milei, según la hipótesis en Twitter el propio Maslatón, hoy alejado del liberalismo. La funcionaria en cuestión es liberal de larga data y dirigente histórica del PRO, se llama Veby Martínez y es quien le preguntó por la supuesta reunión al abogado liberal.

La versión de la reunión no se confirmó más que por Maslatón y versiones aisladas y fue descartada de plano por el precandidato a presidente. La que generó el revuelo fue la propia Martínez, funcionaria todo terreno de Horacio Rodríguez Larreta, que sostiene la equidistancia con distintos sectores y mentorea dirigentes de distinta envergadura. "Masla que hay de cierto en que la primera reunión fue en la casa de un hombre de finanzas cerca de Tigre y se le dijo a Milei que se lo financiaba si le sacaba votos a Juntos por el Cambio?", preguntó Martínez respondiendo a un tuit de Maslatón.

La respuesta de Maslatón no tuvo ningún tipo de eufemismos: "Todo lo actuado en 2020 y 2021 tiene ese origen", planteó el abogado.

El diálogo donde Maslatón le da rienda suelta al rumor.

Carlos Maslatón es un abogado extravagante, verborrágico y extremista en sus posturas, que disfruta exhibir su dinero y gastos estrafalarios en internet. Militó con fervor las ideas liberales de Javier Milei durante años, lo planteó como líder indiscutido hasta que un día se peleó por la forma de conducir la campaña y se distanció para dar inicio a una serie de acusaciones, críticas y denuncias graves, y en Twitter se generó una tensión producto de una denuncia del abogado, que actualmente se enroló en el kirchnerismo y es empleado de C5N, del empresario kirchnerista Cristóbal López.

El tuit original de Maslatón.

Las encuestas plantean una base de intención de voto para Javier Milei en torno a los veinte puntos. Y según su propio entorno, en provincia de Buenos Aires llega al 30, lo que lo metería en un balotaje frente a los pésimos números del Frente de Todos. El cierre de alianzas dejó en pie a Juntos por el Cambio, que no se rompió y sumó al economista José Luis Espert.