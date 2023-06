Janina Ortiz desligó al municipio de las denuncias y culpó a Cambia Mendoza

El Ministerio Público Fiscal encabeza este viernes un allanamiento en la Municipalidad de Las Heras en el marco de una investigación por posibles irregularidades en el vínculo entre la comuna y entidades asociativas a partir de un supuesto audio de un funcionario municipal en el que describe acciones que podrían constituir el delito de fraude a la administración pública.

Janina Ortiz, secretaria de gobierno del departamento de Las Heras, dialogó con MDZ Radio, advirtió que las denuncias se deben probar y apuntó no solamente contra Cambia Mendoza sino también contra la Justicia de la provincia.

"Nos enteramos esta mañana que estaban allanando la municipalidad, que habían policías que impedían el acceso a los empleados municipales, perjudicando justamente el pago del aguinaldo. De la denuncia contra mí me enteré por los medios, por una situación de sábana. Me presente con mi abogada, no pudimos acceder a la causa ya que está bajo secreto de sumario", remarcó.

Parte de la denuncia incluye irregularidades en el vínculo entre la comuna y entidades asociativas, frente a esto, Janina advirtió que "las cooperativas están aprobadas por el Tribunal de Cuentas". Y sumó: "Las puertas de la Subsecretaria de Gobierno están totalmente abiertas".

Este viernes allanaron la Municipalidad de Las Heras.



La causa deriva de un audio que se le atribuye al subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, al que investigan por la administración de una cooperativa y el posible desvío de fondos provenientes de la municipalidad. "Eso no es verdad, hay una cooperativa que es la que se esta hablando en la cual las personas trabajan y cumplen funciones de barrido y limpieza. Él no es parte de la cooperativa. Trabajó en un contrato de locación, que no superaba los 60 mil pesos en el 2019, en el cual su función era capacitar a las mujeres lasherinas para que pudieran facturar sus trabajos textiles", explicó y remarcó que esta tarea la realizaba su yerno, Juan Pablo Pandolfi.

Otro vínculo de la causa con la política tiene que ver con Fabian Manzur, quien fue precandidato a intendente de Guaymallén por La Unión Mendocina y figura con una fundación vinculada al municipio. "La fundación que figura es Junto por Vos. Es verdad que trabajó en un momento en la Municipalidad como asesor del área de turismo", sostuvo y agregó que los fondos se utilizaron para pagar los sueldos de los monitores de un programa veraniego.

"Hay que demostrar todo lo que se dice. Hay un avasallamiento político y una persecución". Además advirtió que desde que "no son parte del frente Cambia Mendoza" han sufrido varios "sabotajes". Y sumó: "Dejen de poner en el medio a la familia municipal, a los empleados y el sueldo de la gente. Hoy montan este allanamiento justo en el día del pago de los aguinaldos. No hace falta montar todo este aparato, los expedientes se los han estado llevando de manera diaria para su revisación". Finalmente criticó que la Justicia avanzó rápidamente a diferencia de otras denuncias realizadas por la comuna.

