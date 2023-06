Cruje el PJ mendocino y Guillermo Carmona lanzó una advertencia para Omar Parisi

El peronismo intenta recuperarse del duro revés que sufrieron el domingo en las urnas. Los días pasan y en el PJ impera el silencio. El lunes el candidato a gobernador Omar Parisi salió a criticar a los intendentes del peronismo y los responsabilizó por no haber militado en la campaña provincial y este jueves Guillermo Carmona le hizo una sugerencia para no agravar la crisis interna que atraviesa el peronismo. "Creo que los mensajes de responsabilizar si no se hacen en el ámbito adecuado restan más de lo que suman", manifestó en MDZ Radio.

Carmona reconoció que aspiraban a imponerse en las PASO frente a la fórmula que encabezaban Omar Parisi y Lucas Ilardo pero destacó que el espacio que conformó junto a Emir Félix seguirá trabajando para rectificar los problemas que hoy atraviesa el peronismo. "Nosotros tenemos el gran desafío de conectar con la sociedad mendocina y es un desafío pendiente", destacó.

"Hay cosas que deben ser revertidas si queremos mejores resultados. Pero no podemos pensar que esto es un problema de estrategia electoral o que se planteó mal la campaña. Es un problema político de fondo que va a requerir una revisión crítica y autocrítica. Esperemos que sea con diálogo y no con mensajes por los medios. Es lo que he planteado a la presidenta del partido y al candidato Omar Parisi", señaló Guillermo Carmona en diálogo con MDZ Radio.

"Esto no se resuelve con una foto solamente. Hay procesos políticos que hay que generar, de sinceramiento, diálogo franco. Y en esto tiene que jugar un papel muy importante la fórmula que ganó la PASO. El que gana conduce el que pierde acompaña pero para eso el que gana tiene que abrir los brazos, convocar y persuadir. Yo creo que los mensajes tienen que ser de convocatoria a sumar, no de echar culpas. Creo que eso es importante para tener una recuperación en el corto plazo y sino será un proceso a largo plazo", adhirió en referencia al pase de factura de Omar Parisi a los intendentes del peronismo.

La fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo se impuso en el frente Elegí.

"Creo que si hay diálogo entre la dirigencia mendocina vamos a poder salir adelante. Espero que sea este año y si no será de cara a los próximos desafíos", señaló en referencia al proceso interno que atraviesa el peronismo y en el que pretende tener un rol participativo en representación del espacio que conformó junto a Emir Félix.

"Se ha ido conformando una nueva identidad dentro del peronismo mendocino y lo más importante de todo es expresar la voluntad de seguir caminando juntos. Lo hemos hablado con Félix y hay una voluntad de que este espacio se mantenga unido promoviendo el debate interno. Un debate crítico y autocrítico con espíritu constructivo", esgrimió.

El Frente Elegí terminó tercero en las PASO del domingo detrás de Cambia Mendoza y La Unión Mendocina. En ese sentido, subrayó que está convencido de que el 25% que sacó la fórmula de Alfredo Cornejo y Hebe Casado es la confirmación de que la provincia no está bien y que los mendocinos quieren un gobierno distinto.

"Los problemas que nosotros hemos planteado respecto a lo que ha pasado en Mendoza siguen vigentes a pesar del resultado. El peronismo, por distintos motivos, no logró representar la expectativa de salida como una verdadera opción. Con respeto a los resultados de Cambia Mendoza y La unión Mendocina creo que no son la opción para resolver los problemas que tiene Mendoza. Los problemas que generaron Cornejo y Suarez no los resolverían Petri ni De Marchi. Lo digo con franqueza y lo he planteado en la campaña. Nosotros tenemos el gran desafío de conectar con la sociedad mendocina y es un desafío pendiente", finalizó.