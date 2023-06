Tras una PASO para el olvido, Parisi arremetió contra los intendentes del PJ

El Justicialismo tuvo su peor elección, los dos precandidatos que disputaron la interna obtuvieron poco más del 15% y quedaron en tercer lugar. El camino hasta la elección no fue sencillo, y fue imposible alcanzar un “candidato de la unidad” entre la línea más cercana al kirchnerismo y aquella que responde a los intendentes. Tras los resultados, estas diferencias aún parecen muy lejos de resolverse.



“El que gana conduce, el que pierde acompaña”, fue una de las frases que dejó como legado Domingo Perón y que hoy el PJ mendocino no puede alcanzar a pesar de haber sufrido un duro golpe en las urnas.



Incluso, Omar Parisi admitió que, luego de haber quedado como el más votado en la interna, no recibió llamados por parte de los intendentes peronistas y hasta les recriminó que hubiesen desdoblado los comicios municipales. "Hay un peronismo mendocino que se sube a los proyectos municipales alejándose del provincial. A los intendentes, si jugamos al Don Pirulero, a todos les va bien. Ayer a algunos nos les fue muy bien abandonando. A los mendocinos en general no nos va bien con ese esquema", aseguró.



A pesar de haber sido desairado, el exintendente de Luján indicó que buscará el diálogo con los jefes comunales y dejó la pelota en su campo: "Me voy a sentar a hablar con los intendentes del PJ. Es un espacio que nos tenemos que dar para ver si acompañarán este proyecto provincial o no. La respuesta la tienen más ellos. Resulta que donde querían caminar no les fue tan bien”.



Parisi, en diálogo con MDZ radio, también admitió que, a pesar de ser cercano a Anabel Fernández Sagasti, no es cercano al kirchnerismo a nivel nacional. Además hizo una autocrítica del partido que se encuentra en la conducción de Casa Rosada. "Lo que hay que hacer ahora es trabajar de manera distinta, voy a buscar el voto de todos los mendocinos y mendocinas. Tenemos problemas con el Gobierno nacional, no tenemos candidato a presidente. Tenemos mucha inflación. Hemos hecho las cosas mal en Mendoza. Arranqué hace 30 días con una fórmula considerada marginal por algunos analistas y hemos logrado ganar unas PASO", señaló.