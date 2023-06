Wado de Pedro ya se muestra en modo candidato y dijo que estará donde "los compañeros quieran"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó que estará "donde los compañeros quieran" y que "no hay nombres mágicos ni salvadores" en el peronismo, al encabezar en la localidad bonaerense de Morón el primer acto formal de la flamante alianza oficialista Unión por la Patria (UxP).



"Nuestro pueblo tiene corazón. En el peronismo estamos a la par, no hay nombres mágicos ni salvadores, somos una fuerza política que siempre piensa con una política donde las personas están en el centro de las decisiones", expresó De Pedro.



El dirigente, perfilado como uno de los posibles precandidatos del oficialismo, sostuvo que UxP tiene la "responsabilidad de hacer algo por los argentinos por cualquiera de los hechos que no pueden resolverse como sociedad".



"Soy militante y como militante voy a estar donde mis compañeros y compañeras quieran. Nuestra fuerza política reivindica siempre que primero la Patria, después el movimiento y después los hombres y mujeres", subrayó el funcionario.

En La Matanza, con @FerEspinozaOK, entregamos tablets de @ENACOMArgentina a vecinos de González Catán y Virrey del Pino. Una iniciativa que garantiza a jóvenes y adultos mayores la conectividad y el acceso a nuevas tecnologías para la inserción social. pic.twitter.com/st4Mm9IlJP — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) June 15, 2023



El acto en el Club Deportivo Morón, organizado por Nuevo Encuentro, consistió en un plenario de organizaciones políticas, sociales y gremiales que integran UxP, la alianza con la que el ex Frente de Todos se presentará a las elecciones de octubre.



De Pedro compartió el escenario con el intendente, Lucas Ghi, y el titular de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, y previamente asistió a un acto de entrega de maquinarias ligadas a la política ambiental por parte de la intendencia en el marco del programa "Municipios de Pie", en la reserva natural de El Palomar.



En su recorrida, De Pedro supervisó la entrega y adquisición por parte del municipio de máquinas utilizadas para el mantenimiento de espacios verdes de la comuna, como chipeadoras (tritura y reduce el volumen de restos de poda para crear un compostaje), motosierras, motoguadañas, motosierras de altura y sopladoras.