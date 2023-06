Hasta que Axel Kicillof no gire los fondos a los municipios opositores, Juntos por el Cambio no dará quorum

Los senadores de Juntos por el Cambio se plantaron y avisaron que no darán quórum hasta que la provincia no cumpla el acuerdo alcanzado en diciembre, para destrabar las negociaciones por el presupuesto y gire a los municipios gobernados por la oposición los fondos de infraestructura municipal, los adicionales por inflación y las compensaciones por la pérdida del CUD.

La oposición sostiene que Axel Kicillof incumple el acuerdo y discrimina, en un año electoral, a los municipios gobernados por Juntos por el Cambio, algo que no ocurre con los distritos que son del ahora frente Unión por la Patria que reciben compensaciones, adelantos del tesoro y obras por fuera del presupuesto.

En tanto, desde el oficialismo acusaron a la coalición opositora de no querer sesionar por sus internas políticas y de obstruir el tratamiento de los once pliegos enviados por el ejecutivo para cubrir vacantes en juzgados de paz de siete departamentos judiciales y trabar el tratamiento de 46 pliegos; algunos de los temas que el ex Frente de Todos pretendía tratar en la sesión, trunca, de este jueves. Un senador oficialista confió a MDZ: “Están en campaña y en todo lo que puedan nos van a poner palos en la rueda”.

Desde la oposición retrucaron que los pliegos, para cubrir las vacantes en la justicia bonaerense, fueron enviados de manera inconsulta, objetando el perfil militante de algunos de los postulantes.

MDZ habló con el senador Alejandro Rabinovich, presidente del bloque de senadores provinciales de JxC, de los motivos por los cuales se cayó la sesión de este jueves. El titular del bloque opositor dijo: “En diciembre cuando se acordó el presupuesto de este año, el gobierno se comprometió a entregar a los municipios los fondos de infraestructura municipal, más un monto adicional para amortizar la inflación desde el 2020 al 22 y una compensación a los municipios afectados por la perdida en CUD; que en su gran mayoría son gobernados por JxC. Esto se acordó en diciembre, estamos en junio y no tenemos novedades de cuando van a pagar lo acordado”.

Alejandro Rabinovich, Presidente del bloque de Senadores bonaerenses de JxC - Foto prensa Senado BA

“Por lo cual, Kicillof, como nos tiene acostumbrados, no cumplió con el acuerdo”, dijo. Asimismo Rabinovich agregó: “Hablé con todos los intendentes de nuestro espacio, radicales y del PRO para decirles que en estas condiciones no íbamos a bajar a sesionar".

En tanto, el jefe de la bancada opositora de la Cámara Alta bonaerense remarcó que muchos municipios pusieron como ingreso de recursos el dinero prometido “confiando en que Kicillof iba a cumplir los acuerdos". Y siguió: "Por lo que nosotros desde el Senado salimos en defensa de nuestros intendentes que son discriminados por el gobierno de Kicillof, y hasta que no tengamos certeza de pago no vamos a dar quórum para sesionar”.

Rabinovich aclaró que no se trata de un apriete al gobierno y sostuvo: “Pedimos que se respeten los acuerdos. El gobernador se comprometió a compensar a los intendentes perjudicados por la baja del CUD. Estamos en junio y ninguno de los municipios gobernados por Juntos por el Cambio cobró un peso de compensación, mientras que los municipios del Frente de Todos tienen compensaciones, ATP y obras por afuera del presupuesto”.

“Desde el Senado vamos a defender, con el cuchillo entre los dientes, los intereses de los vecinos de nuestros municipios que son discriminados por el gobierno de Kicillof”, afirmó el senador marplatense.

En cuanto a la paralización del senado bonaerense, Rabinovich manifestó: "Kicillof tiene que entender que no vamos a discutir otra cosa hasta que no cumpla los acuerdos” y añadió: “Imagínate si en el 2016 María Eugenia Vidal no hubiese cumplido con los Fondos de Infraestructura a los municipios peronistas, ¿qué hubiesen hecho intendentes y legisladores peronistas? Nos prendían fuego todo. Bastante delicados somos nosotros, que la medida que tomamos es no dar quórum”.