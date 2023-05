Juntos por el Cambio pide a Axel Kicillof que deje las especulaciones y fije fecha para las elecciones generales

Los legisladores de Juntos por el Cambio, en conferencia de prensa encabezada por los presidentes de bloques Maximiliano Abad en Diputados y Alejandro Rabinovich del Senado, le pidieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que deje las especulaciones políticas de lado y fije la fecha de las elecciones generales en territorio bonaerense.

Con una foto de unidad entre los tres socios de la coalición opositora - PRO, UCR y la C.C - las autoridades legislativas remarcaron que la provincia de Buenos Aires es el único distrito que todavía no tiene fecha establecida para la elección de las autoridades provinciales. Al iniciar la conferencia de prensa, el presidente del bloque de Senadores de JxC, Alejandro Rabinovich, sostuvo: “No podemos permitir que detrás de una elección en el que se va a elegir al próximo gobernador, estemos a merced de una especulación política del oficialismo, dependiendo de quiénes van a ser los candidatos a presidente”.

“Le exigimos al gobernador que termine con la especulación política sobre cómo se va a conformar su frente electoral y le diga a los bonaerenses cuándo se va a votar, para que tengamos una certidumbre democrática de la cual hoy carecemos en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Rabinovich.

A su turno, Maximiliano Abad dijo que Kicillof pretende hacer de un proceso electoral dos procesos que parecieran distintos: “Hace un mes el gobernador convocó a las elecciones PASO, pero no convocó a las elecciones generales. En ese momento, muchos de nosotros levantamos la voz porque no había certidumbre, había una manipulación del proceso electoral. Cuando hay manipulación de un proceso electoral, lo que termina ocurriendo es que no hay transparencia, no hay previsibilidad y no hay seguridad jurídica. Lo único que hay hoy en la provincia de Buenos Aires es manipulación”.

“No sabemos cuándo es la fecha. No sabemos cuál va a ser la autoridad electoral y, en el caso de que sean separadas, tampoco sabemos cuál va ser el instrumento de votación. Por eso decimos que hay manipulación del proceso electoral. Queremos que el gobernador diga concretamente y ya cuándo va a ser la fecha de las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires“, afirmó el presidente del bloque de diputados de JxC y titular del radicalismo bonaerense.

Al ser consultados sobre si el desdoblamiento perjudicaba a Juntos por el Cambio, Abad respondió: “No lo tomamos desde ese lugar. Lo tomamos desde la falta de certidumbre, transparencia y previsibilidad que esto trae a las fuerzas políticas, pero fundamentalmente a los bonaerenses. Desde que se crearon las PASO en el 2009, cada vez que hubo una convocatoria a las PASO se hizo en forma conjunta con la general”.

MDZ preguntó: si el gobernador decide desdoblar las elecciones, ¿Juntos por el Cambio lo va a aceptar sin objeciones? La respuesta del titular del radicalismo bonaerense fue que “en la medida que esté dentro del marco de la Ley, nosotros no vamos a hacer nada. Para nosotros la Ley es Ley, no como para el gobernador que cree que la Ley son ellos”.

En cuanto a si desde la coalición opositora hicieron algún pedido formal al gobernador para plantear la situación, los referentes de los legisladores respondieron que desde la Legislatura se hicieron todos los pedidos formales: “Ahora lo hacemos público porque Kicillof no da respuestas. Todos somos grandes, sabemos que hay especulación, sabemos que están jugando a la incertidumbre, sabemos que están tirando la pelota afuera. Y lo más preocupante es la manipulación electoral”, contestó Abad.

Por su parte, el Senador provincial de JxC y referente de la Coalición Cívica Andrés de Leo, en diálogo con MDZ, afirmó: “Kicillof debe terminar con la especulación. Tiene que pensar que los bonaerenses somos más importantes que los problemas de su frente de gobierno”.

En cuanto a los plazos para que el gobernador bonaerense defina si desdobla las elecciones, De Leo dijo: “Está claro que debe cumplir los plazos legales; pero la mirada política es que el Frente de Todos puso de rehén de su propia interna política a toda la provincia de Buenos Aires, agravando los problemas de los bonaerenses”.

En off ,algunos legisladores se mostraron de acuerdo con el desdoblamiento sosteniendo que va a ser un mano a mano entre los dos frentes electorales, dando por descartado que quien fuera el candidato de Milei en la provincia tenga algún tipo de posibilidad electoral. "Todavía no está cerrado quién va a ser nuestro candidato, espero que se defina antes de las PASO, pero estamos confiados en que vamos a recuperar la provincia por más que Kicillof recurra a este tipo de artimañas”, confió un diputado del PRO.

Por el lado del radicalismo, también reina el optimismo y una senadora destacó: “Es un manotazo de ahogado. En la provincia de Buenos Aires es bajo el porcentaje de corte de boletas y el que tracciona los votos es el candidato a presidente. Por más que los intendentes peronistas presionen a Kicillof para que desdoble por temor a perder sus distritos, la gente en su gran mayoría ya no les cree nada y no los va a acompañar”.

En cuanto al oficialismo, fuentes cercanas a la mesa chica del gobernador destacaron que no descartan nada "hasta que no sepamos quién va a encabezar la boleta a presidente, Axel no va a tomar ninguna decisión”. Ante la repregunta sobre si el 25 de mayo Cristina va a definir si es candidata, respondió: “Es una decisión de ella. Pero lo cierto es que si queremos mantener la provincia, la necesitamos en la boleta”.

Lo cierto es que la Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires establece que para desdoblar la elección provincial de la nacional, debe hacerse con 90 días de anticipación a la fecha fijada por el gobierno nacional para los comicios presidenciales. estableciendo como referencia una fecha comprendida entre los treinta y ciento veinte días anteriores a la finalización de los mandatos.