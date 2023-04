Intendentes de JxC denuncian que Kicillof incumple con los acuerdos que posibilitaron el presupuesto

En diciembre intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio acordaron - a cambio de aprobar la Ley del Presupuesto a Kicillof - que la provincia debía implementar un programa ágil y sin tantas trabas burocráticas para remplazar al F.I.M ( Fondo de Infraestructura Municipal), además de comprometerse a desembolsar al 31 de marzo el 30% de los fondos para el comienzo de obras, otro 10% adicional en abril, y el restante en cuotas a lo largo del año. Pasó marzo y esos fondos nunca llegaron.

Lo que sí les llegó a los jefes comunales de la mayor coalición opositora es la invitación para la firma, en la Casa de Gobierno bonaerense, del programa “Municipios a la Obra” con fecha del 30 de marzo, con la aclaración del ejecutivo provincial que, si no firmaban, no les iban a girar los fondos que por Ley debían ser depositados en las cuentas municipales antes del 31 de marzo.

Generando indignación entre los intendentes, especialmente los del PRO, quienes - entre otras cosas - afirmaron que Kicillof toma decisiones para perjudicarlos porque es como un “nene caprichoso que juega con un Joystick a manejar la provincia”, pensando que puede hacer lo que quiera por encima de la Ley, las autonomías municipales y los acuerdos alcanzados.

MDZ habló con intendentes de Juntos por el Cambio, quienes surfearon entre las olas del On y del Off por la decisión del gobernador de no girar fondos a los municipios si no firmaban el acuerdo

Intendentes de Juntos por el Cambio

El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, explicó que el “Programa Municipios a la Obra” fue una exigencia de los intendentes de Juntos por el Cambio para la aprobación del presupuesto y agregó: ”No es un plan de obras voluntario del gobernador, por más que lo quiera vender así. Es la consecuencia de una negociación por el presupuesto donde nos plantamos para que no nos pase lo del año pasado que, producto de la inflación, se duplicaron todos los presupuestos y, cuando fuimos a plantearle una actualización a Kicillof, nos contestó que achiquemos las obras dándonos la espalda. Obras que tuvimos que terminar con fondos propios, porque existía el compromiso con nuestros vecinos”.

En tanto, Valenzuela remarcó que para este año en el foro de intendentes de Juntos por el Cambio acordaron pedir para las obras un monto superior que los cubra contra la inflación, “que se implemente de manera ágil y flexible para que se puedan ejecutar en un menor plazo las obras. Estableciendo en la Ley del Presupuesto provincial un primer pago del 30% al 31 de marzo y el segundo desembolso de un 10% en abril para que podamos licitar y adjudicar rápidamente las obras”.

“Algo que el gobierno incumplió, porque nos convocaron el 30 de marzo a un día de plazo para pagar, cuando la convocatoria la tendrían que haber hecho en febrero, no un día antes”, agregó. “Además, la firma no era una condición imprescindible. Lo que hicieron fue poner trabas - como hacen siempre - y una de esas trabas es la firma. No me voy a quedar callado y voy a decir infinidad de veces que este no era el acuerdo al que habíamos llegado. Es injusto que la provincia trabe y que quieran hacer una foto en un contexto que no fue el acordado ”, finalizó Diego Valenzuela.

Por su parte, un intendente radical de la Segunda Sección Electoral mostró su enojo con el gobierno de Kicillof y dijo que “el gobernador, como siempre, tergiversa las cosas. Fuimos los intendentes quienes exigimos este plan para aprobarles el presupuesto”, añadió. “Ahora Kicillof se encaprichó como un chico para que nos saquemos la foto con él. Si no lo hacemos, amenazan con no darnos la plata para las obras”.

El jefe comunal boina blanca afirmó que “seguro después nos van a trabar las certificaciones y las cuotas restantes. Es un año electoral y, de acá a las PASO, nos van a frenar todas las obras que puedan. Son de manual”.

A todo esto, el intendente platense Julio Garro sostuvo que es más que claro que el gobernador está haciendo política: “En la Ley de Presupuesto está escrito que en marzo deben desembolsar el 30% de lo que le corresponde a los municipios por el ex FIM y en abril un 10% restante. Llegamos a abril sin plata”.

Garro agregó: “Cuando reglamentaron la Ley, incorporaron la firma de un convenio marco que nosotros no habíamos acordado, eso retrasó todo – afirmó -, si nos hubieran convocado para firmar los primeros días de marzo y el depósito lo hacían como establecía la Ley el 31 de marzo, no hubiera pasado nada, pero nos convocan el 30 sabiendo que no iban a respetar lo acordado. Eso provocó el enojo de todos los intendentes”.

“Hablé con Kicillof y le dije que los intendentes no tienen problema en venir a firmar, remarcándole que eso no era lo acordado. Como respuesta me dijo que tienen que firmar porque es la única manera para hacer los desembolsos”, dijo el intendente de La Plata.

"Kicillof está buscando una foto con intendentes de la oposición que no le suma. Si quiere que le sume, nos tiene que convocar a hablar de seguridad, esa foto va a tener sentido. Nos cambiaron las reglas de juego y los intendentes se calentaron, esa es la verdad.”, concluyó Julio Garro. Foro de intendentes de Juntos por el Cambio

Algunos intendentes opositores no descartaron que el gobernador haya retrasado a propósito la entrega de los fondos para especular financieramente Un jefe comunal de la Tercera Chica muy rápido con los números, explicó: “Hablamos que 45 mil millones de pesos puestos en un plazo fijo en el Banco Provincia a 30 días da una renta de más de 13 mil millones. Timbearon con la plata de los bonaerenses. Kicillof lo único que hace es demostrar la desconexión que tiene con la provincia, el atraso en entregar los fondos se traduce en menos obras para los bonaerenses”.

Por su parte, Mariano Uset, Intendente PRO de Coronel Rosales, manifestó que todavía no fue convocado para “la foto” y añadió: “Está más que claro que es un fondo previsto en la Ley del presupuesto. Eso sí, seguramente los concejales del Frente de Todos van a decir que son dádivas que nos da el gobernador. Hay que dejar bien claro que esto se discutió en la aprobación del presupuesto, son fondos asignados a los municipios. Se debe mejorar la dinámica para que las partidas puedan ejecutarse rápidamente y eso se traduzca en obras”.

En cuanto a la foto con el gobernador, Uset dijo: “Entiendo que Kicillof quiera sacarse la foto. No tengo problema en hacerlo, si me tengo que sacar la foto para que me den lo que le corresponde a mi municipio por Ley lo voy a hacer. Es un monto suficientemente importante para justificar el viaje".

“Lo que me preocupa es la manera que lo van a ejecutar. Sabemos que la provincia va a decir que los fondos le pertenecen a ellos y nosotros lo que queremos es que las obras lleguen a los vecinos antes de las elecciones", agregó. "Las reglas tienen que ser iguales para todos los municipios, por ejemplo, La Matanza, como otros municipios peronistas, deben tener las mismas reglas que nos ponen a nosotros”.

Un jefe comunal amarillo, que suele ser explosivo con sus declaraciones , al ser consultado por MDZ respondió: “La foto me chupa un huevo. Voy, me la saco, le pego un abrazo y me vuelvo al pueblo con la plata para hacer las obras. Pero que se apure en llamarnos, porque si seguimos esperando, cuando lleguen los fondos en vez de 20 cuadras de asfalto con suerte vamos a hacer 8”.

“Kicillof hace esto porque es como un nene caprichoso, como a los chicos caprichosos le voy a decir que sí, me saco la foto y después procedo con la obra. Quiere vender que las obras son de él, no se da cuenta que la gente no come vidrio y a la hora de votar va a evaluar el desastre de su gobierno.”, sostuvo el intendente Pro de la Quinta Sección Electoral.

Lo cierto es que, el próximo lunes, una importante tanda de intendentes de Juntos por el Cambio arribarán a la gobernación bonaerense para sacarse la foto con Kicillof, plasmando su firma en el programa “Municipios a la Obra”. En el trascurso de la semana serán citados el resto de los intendentes. Solo resta saber cuándo la provincia girará los fondos a los municipios opositores para la realización de obras en un año electoral.