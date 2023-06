El polémico personaje que reapareció en el acto de Cristina Fernández de Kirchner

Durante el acto encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos, hubo una persona cuya presencia no pasó desapercibida. Se trata de Rudy Ulloa Igor, más conocido como el ex chofer de Néstor Kirchner, que se encontraba entre los presentes junto a funcionarios nacionales y provinciales durante el discurso de la ex mandataria.

La imagen de Ulloa tomó relevancia en el ámbito político por su cercanía al ex presidente fallecido. El hombre de 58 años, devenido en empresario, fue amigo y confidente de quien fue Jefe de Estado entre 2003 y 2007 y acumulando gran influencia en la tierra natal de los Kirchner, Santa Cruz.

Durante esos años, llegó a poseer la titularidad de cuenta de un millón de dólares en el Banco Santa Cruz. Por su parte, aprovechó ese momento para construir un imperio de medios que vivió de la publicidad oficial por lo menos durante dos décadas y hasta coqueteando con comprar medios en Buenos Aires.

Rudy Ulloa sentado en primera fila.

Su inmediato crecimiento económico en el sur lo llevó a convertirse en un exitoso empresario tras dedicarse a conducir el vehículo del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

La participación del controversial personaje se produjo en el marco de una nueva aparición pública de Cristina Fernández de Kirchner, tras el cierre de la inscripción de la alianza electoral Unión por la Patria (UP), la nueva denominación que adoptará el Frente de Todos (FdT) para las elecciones de este año, y de la definición del reglamento interno para una eventual primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Allí, planteó un claro mensaje a Alberto Fernández en la interna del oficialismo, asegurando que "si vos querés ser presidente y te postulás, es porque querés gobernar el país y definir qué es lo que se va a hacer".