Desde Casa Rosada salieron con los tapones de punta y lapidaron a Máximo Kirchner

El PJ bonaerense, liderado por Máximo Kirchner, difundió un duro comunicado contra Alberto Fernández y Daniel Scioli tras conocerse el nuevo nombre de alianza del oficialismo. Lejos de acercar posiciones, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner los tildó de “vanidosos y miserables” y tensionó aún más la interna. Por su parte, desde Casa Rosada -los alfiles del Presidente- salieron con los tapones de punta.

“Ni extorsión, ni vanidad, ni toda la sarta de cosas que dice. En el comunicado nosotros somos culpables de todo. Está escrito con bronca porque sostuvimos lo que hay que hacer. Lo del carguito, que pareciera que fue absolutamente peyorativo, no tiene criterio”, sostuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a CNN Radio.

Y agregó de manera tajante: “Un diputado le cambia la historia a las políticas públicas de un país, entonces el carguito que ponen mofándose o queriendo degradar la discusión no es otra cosa que lo necesario. Me parecen muy tontas, muy estúpidas esas declaraciones”.

Fuerte respuesta del albertismo a Máximo Kirchner, tras el comunicado del PJ bonaerense.

Sobre los requerimientos establecidos para poder presentarse a una interna, previamente hubo mucha negociación y chicanas. En este sentido, Aníbal Fernández, dijo: “Había que encontrar un piso que tuviera lógica y nos plantearon el 40% para tener la minoría. No tiene sentido. Cuando nos plantean el 30%, nos parece que era una cosa lógica”.

Y completó: “Nuestro sector no dijo otra cosa que lo que dije: queremos que las discusiones se ajusten a lo que dicen la Constitución y las leyes. Respecto del piso, históricamente en la carta orgánica del justicialismo -seguramente revisada por Juan Perón- dice que se adquiere la minoría con el 25%. Nosotros decíamos que fuéramos con el 25%, que es lo que hicimos toda la vida. Lo discutimos y a ello llegamos”.

Sobre el cambio de nombre de la coalición, expresó que "no nos afecta" y explicó "tal como dijimos el otro día, sí (el nuevo nombre) tenía criterio, y lo tiene, estaríamos de acuerdo”.

La defensa de Victoria Tolosa Paz

“Hemos dado un enorme paso en democratizar nuestro frente político, ahora Unión por la Patria, que va a representar a todos los que integran el Frente de Todos. Es cierto que tenemos distintas posiciones y miradas sobre el presente, y seguramente diferencias en las herramientas de construcción del país que soñamos, pero por el momento nadie se ha ido de este espacio”, expresó la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense por el frente, Victoria Tolosa Paz, en declaraciones a Radio 10.

Al ser consultada por el comunicado del PJ bonaerense, cuestionó "el tono" del mensaje que impulso Máximo Kirchner. “A mí no me gustó y se lo dije al presidente del partido y con él construyo diálogo. No nos gustó el tono del comunicado, pero miramos hacia el futuro con Daniel para construir el país que queremos”, sentenció.

“Yo tengo diferencias de miradas, de políticas. Pero si estoy adentro del frente Unión por la Patria, mis diferencias son menores que con quienes son mis verdaderos adversarios. Entonces, ¿cómo me voy a detener a escribir comunicados horadando a quien tiene la responsabilidad de gobernar Argentina hasta el 10 de diciembre?”, concluyó Tolosa Paz.