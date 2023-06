Sergio Massa pide por Axel Kicillof y se niega a que Daniel Scioli juegue en las PASO

Sergio Massa y Máximo Kirchner cuentan las horas y buscan las formas para “hacer que Sergio sea el candidato de la unidad”, tal cual describió uno de los que participan en el grupo de WhatsApp de todos los decisores.

Mientras tanto, Wado De Pedro sigue su gira por el gran Buenos Aires. Este jueves estará en un plenario en Morón y luego partirá raudamente hasta Tres de Febrero. En el primero de los distritos hay un intendente del Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, Lucas Ghi, que responde a un aliado del peronismo kirchnerista como Nuevo Encuentro.

En Tres de Febrero, la convocatoria lleva el sello de Juan Debandi, uno de los dirigentes de mayor confianza de Máximo Kirchner. En esta localidad, el concejal peronista viene discutiendo casi diariamente con Diego Valenzuela, quien le reprocha a los funcionarios nacionales y provinciales que no lo invitan a las actividades oficiales que hacen por ese lugar del conurbano.

Por ahora, ni De Pedro ni Daniel Scioli pisaron Hurlingham, pegado en la “triple frontera” a Morón y Tres de Febrero. Ahí, el intendente Juan Zabaleta, recibió a Gabriel Katopodis, a Malena Galmarini pero no quiere saber nada con La Cámpora. Por respeto, quizás, el ministro del Interior no organizó nada por ahí hasta ahora.

Zabaleta no quiere saber nada con lo que ocurre fuera de Hurlingham

Zabaleta ya dijo que competirá en las PASO contra quien lo reemplazó provisoriamente cuando fue ministro de Desarrollo Social. Damián Selci, con el auspicio de Martín Rodríguez, peleará para arrebatarle el poder territorial.

Desde que se fue del Gobierno nacional indignado por las indefiniciones de Alberto Fernández, el intendente de Hurlingham se dedicó a recuperar terreno. “Tierra arrasada”, querrás decir”, sostienen en el entorno del jefe comunal al informar la cantidad de no trabajadores que cobraban con el ingreso de Selci y varias obras que se habían paralizado o modificado.

Un operador político que solía tallar en cada tratativa vinculada con la Junta Electoral del peronismo y luego de los frentes que el partido creado por Juan D. Perón integró le dijo a MDZ, ante la consulta sobre si habrá o no PASO y si Daniel Scioli podrá soportar las presiones y los ofrecimientos que le realizan a sus aliados.

“La condición de Massa es que sea Kicillof el candidato a presidente”, confió este dirigente y funcionario nacional. Al respecto, un ministro provincial agregó que “esto no tiene nada que ver con Scioli. La teoría decía que si Axel va como candidato presidencial, Daniel se bajaría porque en las encuestas no lo alcanzaría nunca. Esto es poco demostrable”, confesó mientras que hablaba en tiempo pasado.

“Para mí están amagando con eso, buscando de cualquier manera que Scioli se corra. Le darían un lugar de importancia a Victoria Tolosa Paz, pero a Santiago Cafiero ni Sergio ni Máximo lo digieren. Y si logran bajarlo a Scioli, volverían a la carga con Massa”, relató con mucha simpleza.

Un referente de la antigua mesa "Cristina Presidenta" destacó que “no creo que sea una operación lo de Sergio. Todos queremos que sea Axel el candidato a presidente”. Dicho esto, además, minimizó la posible llegada del enroque del gobernador bonaerense por Sergio Massa.

“Es muy poco probable que Cristina y Máximo, que ahora están viajando para Santa Cruz, le dejen a un referente no propio el único lugar que se puede ganar. Imagínate a Sergio gobernador habiendo perdido el gobierno nacional, al otro día, con suerte, te contesta el llamado”, agregó.

Y sobre el exgobernador, otro reconocido batallador peronista, no entiende por qué "todo parece que lo hiciéramos para bajarlo. Lo ponemos en papel de víctima, de importante cuando si no fuera porque no queremos interna, la gente ni se acordaría de él", se lamentó.