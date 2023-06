Néstor Grindetti rompió con la tregua y chicaneó a Diego Santilli

La tregua en Juntos por el Cambio (JxC) duró poco. El precandidato bullrichista a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, rompió con la paz pactada y apuntó los cañones contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y todo lo que tenga que ver con él.

En este marco, apuntó a su contrincante directo por la gobernación bonaerense en el PRO, Diego Santilli, y cuestionó su arribo a la Provincia: “Yo soy bonaerense, nací y viví toda la vida en la provincia. Fui intendente ocho años de un municipio de una sección electoral compleja, con 500 mil habitantes, además fui ocho años ministro en la Ciudad, lo que me da un amplio conocimiento del funcionamiento del estado”.

También se despachó contra Larreta y dijo en diálogo con FutuRock: “Horacio está haciendo concesiones hoy para llegar al poder, para mí eso es arena movediza, nosotros sostenemos que llegar al poder como estamos y luego hacer acuerdos”, expresó.

Grindetti rompió con la tregua y chicaneó a Santilli

Y lapidó su idea de sumar al cordobés Juan Schiaretti a las filas de la coalición: “A mí no me gusta nada. No me gusta cambiar las reglas o el orden de una disputa sobre la marcha. Veo una inconsistencia, si Schiaretti no está con nosotros en Córdoba por algo es, algo no compartimos con él. Que se integre de golpe, requiere de explicaciones que yo no se las encuentro”.

“Esto le hizo un daño importante a nuestra gente en Córdoba que la gente no termina de entender. Ya no va a poder concretarse. Yo soy de ampliar, como dice Horacio, pero requiere un tiempo, una discusión y búsqueda de consensos. Hay una diferencia entre reunirse detrás de un propósito y amontonarnos”, sentenció Grindetti.

El bullrichmo se fortalece dentro del PRO

La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, anunció el sábado pasado un acuerdo electoral con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, luego de ser relegado como postulante para la gobernación bonaerense, en medio de versiones que indican que podría encabezar la lista de diputados nacionales.

En este sentido, Grindetti expresó: “Me gustaría que encabece la lista de diputados de la provincia, está en nuestros equipos territoriales y en los técnicos. Está totalmente integrado, me pone muy contento, nos entendemos muy bien, ojalá podamos cerrar con él encabezando nuestra lista de diputados”.

"Soy partidario de que sea alguien del interior y de los otros espacios que integran la coalición, lo debemos resolver en conjunto, estamos esperando a la convención de la UCR bonaerense”, concluyó al ser consultado por quién podría ser su compañero de fórmula.