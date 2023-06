La tajante definición de María Eugenia Vidal sobre el futuro de JxC y la cerrada defensa sobre Macri

En un momento de cruces variados dentro de Juntos por el Cambio y a un día del cierre de alianzas, María Eugenia Vidal fue contundente al asegurar que la coalición "no se rompió" y adelantó que mañana la alianza firmará su frente electoral manteniendo ese nombre como sello.

"Una vez más quedó demostrado que Juntos por el Cambio no se rompió. Atravesamos crisis en nuestro gobierno, la derrota del 2019 y las 17 PASO en el 2021 y no se rompió. Por eso, otra vez estamos con tranquilidad. Mañana otra vez nos vamos a presentar todos juntos", aseguró por TN.

La dirigente del PRO destacó la unidad de los "partidos fundadores" y valoró el aporte de nuevos espacios como el de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Republicano Federal, y el de José Luis Espert, La Libertad Avanza. Y agregó: "Siempre dijimos que no íbamos a romper. Ahora estábamos terminando de discutir el reglamento para firmar el frente electoral mañana".

El pronunciamiento de Vidal se produjo horas después de nuevos cuestionamientos de Elisa Carrió contra Mauricio Macri, a quien apuntó de querer llevar adelante un "ajuste brutal" contra la clase media. "Es mentira que Macri sea fundador de Juntos por el Cambio", también sostuvo la líder de la Coalición Cívica.

Consultada por estas declaraciones, Vidal dejó claro su desacuerdo con Lilita respecto a que el exmandatario busque "partir al PRO" y defendió al ex presidente como referente y fundador de la coalición opositora creada en 2015.

"No estoy de acuerdo (con Carrió). Mauricio (Macri) fue fundador junto con Elisa Carrió y Ernesto Sánz. Y gracias a que ellos quisieron poner un límite al kirchnerismo hoy Juntos por el Cambio cumple 8 años. Yo lo conozco a Mauricio, sé que no quiere destruir lo que construyó", remarcó.

Además, apuntó contra Lilita por plantear una "discusión que aleja a la coalición de los argentinos" y, en este sentido, señaló que "atacar al otro no nos convierte en mejores".

"Que hable mal de otro eso no significa que yo tenga razón y menos decirlo en estos términos. Creo que toda esta discusión nos aleja de los argentinos. El argentino de a pie no se va a ir a dormir esta noche preocupado por lo que Lilita piensa de Mauricio. Si nosotros no entendemos esa realidad, no podemos definir claramente dónde está el adversario y no podemos ofrecer solución a esos problemas, vamos a ser más de lo mismo que vinimos a combatir", sentenció.

Por último, sostuvo que su rol dentro de Juntos por el Cambio es "trabajar por la unidad y acompañar a cada uno de sus dirigentes".

"No voy a ser parte de las peleas ruidosas, ni descalificaciones ni pelea de lugares por las listas. Hoy es tiempo de trabajar por la unidad, ese es mi rol. El 14 (de agosto) tenemos que estar juntos acompañando a quien gane las PASO", cerró.