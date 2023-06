Elisa Carrió volvió a cruzar a Mauricio Macri y aseguró que quiere un "ajuste brutal"

Como viene repitiendo en los últimos tiempos, Elisa Carrió apuntó una vez más contra Mauricio Macri. Esta vez, la líder de la Coalición Cívica acusó al expresidente de querer llevar adelante un "ajuste brutal" contra la clase media, en medio de las fuertes tensiones en Juntos por el Cambio y a un día del cierre de listas.

"Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. El que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico”, afirmó Lilita en Radio Universidad Nacional del Litoral.

Carrió subrayó que "no está dispuesta a destruir a las clases medias" a través "de un ajuste brutal" ni de una "violencia desencadenada del Estado", como dice que plantea el exmandatario.

Así, se diferenció del fundador del PRO, a quien en varias oportunidades le había cuestionado su acercamiento con Javier Milei y al que también había acusado de buscar un "ajuste brutal" en el país en caso de ganar las elecciones.

En tal sentido, la dirigente sugirió que Macri puede "haber perdido su identidad" dentro de la coalición opositora y le sugirió que "consolide el partido".

"Dos tercios de JxC, toda la Coalición Cívica, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO, seguimos manteniendo la identidad. Quizás la haya perdido Mauricio (..) Cuando sos líder de un partido vos tenés que consolidarlo porque, si no, lo partís. A muchos expresidentes los vi dividir a su propio partido porque si él no gana no quiere que los otros ganen. Yo estoy en contra de eso", sostuvo.

Y agregó: "A Mauricio (Macri) me lo tuve que tragar porque el país me pedía que una a la Nación. Me costó porque el padre era de la patria contratista. Me costó sangre, sudor y lágrimas".