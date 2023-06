PASO en Mendoza: estos son los grupos de personas que están exceptuados de ir a votar

Este domingo se llevarán adelante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia de Mendoza. Se elegirá a los candidatos que en las generales buscarán quedarse con las categorías de gobernador y vice, de intendente en los departamentos que aún no desdoblaron, concejales y legisladores provinciales.

Según adelantaron desde la Junta Electoral a MDZ, son 1.450.000 los mendocinos habilitados a votar y que figuran en el padrón. Sin embargo, existen grupos que no tienen la obligación de ir a hacerlo y están exceptuados del voto este domingo, aunque si así lo quisieran, pueden ir a votar al igual que los demás ciudadanos.

El primer grupo está destinado a los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años, que configuran un importante número del padrón electoral. Según informaron a MDZ son en total 41.000 los que están habilitados, pero no cuentan con la obligación de ir a votar. Además, se suman los mayores de 70 años.

También este grupo lo configuran los jueces y sus auxiliares que estén prestando servicios durante la jornada electoral. Y se les suman aquellos mendocinos que este domingo se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia de la escuela donde deban votar y por supuesto tendrán que justificar ese alejamiento.

A su vez están exceptuados de ir a votar aquellos "enfermos o imposibilitados" por fuerza mayor comprobada que les impida asistir al acto electoral del domingo. Otro grupo también es el de el personal de organismos y empresas de servicios públicos que estén afectados el día de los comicios de forma directamente laboral. En esta ocasión, el empleador tendrá que comunicar con diez días de antelación al Ministerio del Interior la certificación.

Aquellos ciudadanos que sean residentes en el exterior tampoco están obligados a votar. Y por último, quienes por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral. Estos tienen derecho a obtener por parte de sus empleadores, una licencia especial que les permita ir a votar y desempeñar funciones en el comicio, sin que esto implique una restricción en cuanto a los salarios ni una recarga horaria.

Qué pasa si no voto

Una de las preguntas recurrentes en la previa a las elecciones es "¿Qué pasa si no voy a votar?" y sobre todo la hacen aquellos que pertencen a los grupos de ciudadanos que sí están obligados a ir a votar. "Los que no asistan a votar y no puedan justificar su ausencia, deberán pagar una multa dentro de los 60 días de la respectiva elección", ratificaron desde la Junta Electoral. El voto es obligatorio para mayores de 18 y menores de 70.

El artículo 125 de la Constitución Nacional establece: “Se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”. Es decir, el valor varía según si el elector tiene infracciones previas, por eso es que el costo de la multa oscila entre los $50 y $500.

Si un ciudadano no vota y tampoco paga la multa en ese lapso quedará inhabilitado por tres años para ejercer cargos públicos y no podrá realizar ningún trámite ante el Estado nacional, provincial y municipal por un año.