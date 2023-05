Un exintendente PRO se baja de la pelea en su municipio y pone en jaque a varios otros

Hace rato venía madurando la decisión. Es que las encuestas lo posicionaban como seguro ganador y, además, tenía todo para hacer de ese triunfo una reivindicación personal. "Pero la gente está harta que seamos siempre los mismos. Es un loop. La competencia siempre se da entre el que se fue y el que quiere volver", le dijo a MDZ Ramiro Tagliaferro, exintendente de Morón, conductor político del PRO local, fundador de ese espacio en el territorio bonaerense y exesposo de María Eugenia Vidal quien, la semana pasada, había decidido no competir por la precandidatura presidencial.

Sin embargo, a pesar de la relación, está lejos de poder compararse. Mientras que Tagliaferro tenía serias chances de ser el próximo intendente de Morón, la madre de sus tres hijos en cambio no tenía tantas chances. En su lugar, por el espacio que él representa se presentará Leandro Ugartemendía, exfuncionario municipal en varias etapas de Morón, hombre de amplísimo consenso y ganador de las dos elecciones legislativas, en 2017 y 2021.

Ramiro Tagliaferro y su ex, María Eugenia Vidal

Exrugbier y de gran relación con la comunidad, Ugartemendía representa otro perfil que el del político tradicional y experimentado, que siempre mostró Tagliaferro, iniciador de la primera camada macrista en la provincia de Buenos Aires cuando compartió la legislatura bonaerense con Jorge Macri y los aliados de Unión Celeste y Blanca de Francisco De Narváez hace más de una década.

"No tenía sentido presentarme otra vez. La población de Morón, como la del resto del país, está reclamando un cambio, y eso implica, también, que los que estamos en esto nos demos cuenta de interpretar ese pedido. Leandro es parte de mi equipo, trabajamos hace muchísimos años juntos", le dijo a MDZ, hoy muy temprano, Tagliaferro.

En este sentido, además de colocar algunas cuestiones personales que dijo estar dispuestos "a no perdermelas", y que quedarán en la confidencialidad del relato en off, el exintendente, quien antes también había sido concejal cuando triunfó el Frente Renovador que unió al macrismo con Sergio Massa en 2013, comentó que "no podía volver a darse una pelea entre los mismos protagonistas, Es un ejemplo de que no entendemos nada".

Efectivamente, Tegliaferro fue derrotado en 2019 por Lucas Ghi, el actual intendente de Morón, a quien el ahora renunciante a la precandidatura le había ganado cuatro años antes, cuando Cambiemos se impuso en la provincia de Buenos Aires con Vidal como gobernadora.

Morón es uno de los tantos territorios del Conurbano donde la dupla Horacio Rodríguez Larreta - Diego Santilli le gana a la que encabezará Patricia Bullrich con Javier Iguacel, Joaquín De la Torre o Néstor Grindetti. “Esto es un lup… Siempre aparecen las mismas imágenes, las mismas escenas… Bueno. Creo que tomé una decisión acertada”, indicó Tagliaferro.

Ugartemendía, un vasco con bastante carácter, deberá competir en la PASO de Juntos por el Cambio local contra Analía Zapulla, actual concejal y una de las referentes históricas de Patricia Bullrich en la región. Su esposo, Martín Culatto, es uno de los históricos armadores y coordinadores políticos de la precandidata presidencial.

Según sostienen todas las fuentes consultadas por MDZ, la posibilidad de unificar candidaturas locales en municipios en los que no gobierna Juntos para beneficiar a los dirigentes territoriales es casi imposible, con lo cual la sangría que producirán estas peleas sin ningún tipo de acuerdo previo derivarán en que varios municipios que podrían ganar la oposición quedasen en manos de los oficialismos, lo cual también los pondrá en inferioridad de condiciones contra Axel Kicilof a quienes pretendan ser candidatos a gobernador.

Un episodio significativo se dio la semana pasada en Moreno, donde la intendenta del Movimiento Evita, Mariel Fernández, está siendo puesta en crisis por la propia estructura peronista autoconvocada en el PUM, Peronismo Unido de Moreno.

Ante la imposibilidad de sesionar porque no tiene los votos suficientes para que sus expedientes sean aprobados, la concejal de Juntos Roxana Ricart, a quien se le dificultaba la reelección para el próximo mandato, decidió saltar hacia el bando del oficialismo y pasar a ser un voto clave para la intendenta Fernández.

Esta situación se verá con el correr de las semanas a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires. Los opositores locales, sin contención y sin futuro, prefieren jugar con los intendentes de otros partidos antes que darle el triunfo a uno con el que compite la interna.