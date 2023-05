Jorge Macri vs Fernán Quirós: empieza la batalla final por herencia del PRO en CABA

El PRO empieza tras veinte años la recta final de una interna que desnuda la batalla definitiva de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en el distrito que vio nacer a Propuesta Republicana y sus consecuentes nombres. Rotas todas las promesas de fumata blanca y abierta la discusión porteña, Jorge Macri sabe que deberá enfrentar a Fernán Quirós, el ministro de Salud que goza del apoyo explícito del jefe de Gobierno, pero no de Patricia Bullrich ni del expresidente.

La cumbre de Palermo de ayer no sirvió para nada. Los eufemismos volvieron a ser el nutriente básico de los amarillos que salieron sonrientes uno por uno a aclarar que todo fue felicidad, la forma más explícita de confirmar la crisis. Macri con Diego Santilli y Fernando de Andreis conversaron a la salida: el exsecretario de Macri trabaja en la campaña de Jorge Macri y en provincia no apoyan la candidatura de Santilli.

Jorge Macri está confiado, lo acompañan buenos números de encuestas, la gestión lo aboca y su ámbito familiar atraviesa buenos momentos tras un breve paso por Nueva York con su mujer, Belén Ludueña. El ministro de Gobierno vio ayer la foto del espaldarazo de parte del Gobierno porteño a Fernán Quirós y se rió, lo conversó con un par de asesores y siguió trabajando, fue una charla de minutos antes de recibir a unos vecinos. Ramiro Marra, embajador de Javier Milei en CABA, se mofó del tiempo que perdieron para hacer la foto y no gestionar, algo que en redes generó revuelo.

Fernán no quiere problemas y le cuesta disfrutar la política, no cree en las internas y prefiere esperar a las PASO y que los porteños definan, algo que no suele suceder en la política doméstica. Lo cierto es que su imagen es muy superior a sus votos: logró en pandemia surfear la ola y su conocimiento es alto, pero por ahora no se arrima a lo que genera el ministro de Gobierno.

El pasado martes, MDZ recibió un mensaje de la mesa chica de Macri que explica la tranquilidad del candidato con números en la Ciudad: Patricia Bullrich tiene 23.2%, el jefe de Gobierno 16.3% y luego los candidatos del distrito. Jorge Macri 21.1%, Martin Lousteau 17.3%, Fernán Quirós 6.3% y Soledad Acuña que todavía era candidata 1.2%. Lo cierto es que lo que mide en la Ciudad es el PRO como marca política, y ahí es donde Lousteau pierde terreno frente al resto de los candidatos.

Algunos insisten con que Federico Salvai es quien insiste con impulsar a Maria Eugenia Vidal para que juegue en la Ciudad como candidata de unidad, algo que hoy no parece tener asidero, y la candidatura de Rodríguez Larreta hoy no tiene el optimismo de enero. El jefe de Gobierno logró la unidad en La Rioja, pero su candidato Felipe Álvarez no tuvo el caudal esperado más allá del tercio obtenido.

Vidal tensa con Larreta en un lugar neurálgico. Apoya sin pausa a Cristian Ritondo por sobre Diego Santilli, candidato natural de Larreta y quien se impuso por medio punto hace dos años sobre Victoria Tolosa Paz. Allí talla y avanza Alex Campbell con un armado de posibles intendentes que apuntalen a Ritondo para disputar una interna que ahora sumó el apoyo inesperado de Patricia Bullrich para con el ex ministro de Seguridad.

Un osado radical mesopotámico incluso le propuso días atrás a Larreta ser el vice de Patricia Bullrich, algo que hoy es delirante, pero no está todo dicho. En el búnker de Uspallata, donde todo se mide, los números de Larreta lo ponen hoy empatando la interna con Patricia Bullrich, pero yendo a un incómodo balotaje con Javier Milei, hoy mejor posicionado en términos de crecimiento sostenido que Juntos por el Cambio.

Así entonces, la semana que viene se sabrá antes del fin de semana quién será el que compita con Martín Lousteau en el distrito que vio nacer al PRO, veinte años atrás.