El pedido de Martín Lousteau a Mauricio Macri y una fuerte acusación

El senador nacional Martín Lousteau advirtió esta noche que el expresidente Mauricio Macri "no debería contribuir a lesionar Juntos por el Cambio (JxC)" con sus recientes declaraciones sobre las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en Jujuy, La Rioja y Misiones.



"Lo que dijo Macri es que los resultados no eran representativos porque eran provincias feudales", señaló Lousteau en una entrevista con el canal televisivo TN y marcó que "no es una declaración que contribuya a la tranquilidad de JxC".



Antes de ingresar a la reunión de dirigentes del PRO esta tarde en Palermo, Macri indicó a la prensa que "está todo muy bien" dentro del PRO y se refirió a los resultados de las elecciones del pasado domingo en La Rioja, Misiones y Jujuy.



"No son representativas. Son provincias manejadas por sistemas feudales. Ya va a llegar la época de la libertad también para ellos", remarcó el exmandatario.



Al respecto, el senador radical indicó: "Me llama la atención la declaración porque mientras el PRO tiene ruido, lo que no debería el expresidente es contribuir con declaraciones a lesionar JxC".

Y expresó: "Quiero creer que no descalifica el triunfo del radicalismo en Jujuy".



"Mientras en el PRO están tratando de apaciguar los ánimos, y creo que el expresidente dice que en el PRO tienen que trabajar de manera más consensuada, me parece una mala declaración hacia adentro de la coalición, porque es lesiva para lo que ocurre en Jujuy", subrayó.



Asimismo, recordó que Macri "dijo que ya va a llegar la libertad a esas tres provincias" y aseveró: "La libertad llegó con un candidato a La Rioja y lo único que facilitó es el triunfo de la casta y lo que ya estaba, que continuara lo mismo".



"Martín Menem lo que hizo fue restarle votos a JxC", afirmó Lousteau, en sintonía con el presidente del radicalismo y gobernador actual de Jujuy, Gerardo Morales, que consideró que "en el caso de La Rioja, la participación de Milei nos hace perder las elecciones".



En ese sentido, Lousteau remarcó que el candidato de Milei "fue funcional" al oficialismo riojano, encabezado por Ricardo Quintela, que superó el 50% de los votos ayer por la noche y fue reelecto gobernador.