Por qué todos los precandidatos hablan de obra pública en Guaymallén

Por oficialismo o por oposición. En Guaymallén, la reina- o embajadora- en la campaña para la intendencia es la obra pública. El departamento más poblado de Mendoza vota en elecciones primarias en simultáneo con la provincia, es decir que tiene PASO el 11 de junio próximo y los 12 aspirantes que se presentan, con más o menos énfasis, ponen a esa temática en primer lugar. El motivo principal es que el postulante del actual intendente, el radical Marcelino Iglesias, es el secretario de Obras Públicas Marcos Calvente. Pero además porque la infraestructura en los casi 8 años que lleva Iglesias como intendente ha sido una de las principales banderas de su gestión. Los rivales consideran que las demoras en los arreglos o en las nuevas obras han generado consecuencias negativas para comerciantes por los cortes de calle que se han extendido en el tiempo.

Además de Calvante, quien va en la lista del precandidato a gobernador Alfredo Cornejo, dentro del frente Cambia Mendoza, los postulantes a ser candidatos para competir luego en las generales del 24 de septiembre son Jorge Raúl Zingaretti(su rival en la interna que aparece en la boleta única en el listado del precandidato a gobernador Luis Petri); por el peronismo –Frente Elegí- compiten la diputada provincial Natalia Vicencio, Omar Dabul, Lautaro Cruciani (Movimiento Evita), el senador provincial Rafael Moyano y Sergio Ontivero. Por la Unión Mendocina, la nueva alianza que encabeza el precandidato a gobernador Omar De Marchi, se presentan el senador provincial del PRO, Gabriel Pradines; el empresario radical Fabián Manzur y la dirigente jubilada Elizabeth Elena Rojas. Por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, los precandidatos a intendente son Gerardo Bustamante (PTS) y Federico Telera (PO). En tanto que el Partido Verde lleva al abogado penalista Oscar Alfredo Mellado.

Consultado por MDZ, Calvante sostuvo: “Nosotros esperábamos que la obra pública iba a ser el gran tema de las campañas, porque ha sido el gran capital político de esta gestión. Hemos realizado durante estos casi 8 años de gestión obras integrales que han generado soluciones de fondo. Es por eso que muchas de ellas, aparentemente se han extendido en el tiempo, pero en realidad, los precandidatos que cuestionan este tema, no conocen de qué se trata, hablan sin conocer por qué motivo una obra requiere un determinado tiempo. Por ejemplo en el Barrio Santa Ana- uno de los barrios más populosos del departamento-, tardamos 9 meses en la red de cloacas y agua, pero no se podía demorar menos. Cuesta conseguir materiales en este país para las empresas, mano de obra ,pero además se trata de una obra que durará décadas. Entonces lo que estamos haciendo es llevar soluciones de fondo para el departamento, y nosotros con Marcelino confiamos que la gente no come vidrio, sabe muy bien qué tipo de obras hacemos y por qué para determinada obra, se requiere un tiempo determinado”. En ese sentido, sobre las obras del Barrio Santa Ana, que han sido nombradas por algunos precandidatos con críticas, el postulante a la intendencia del oficialismo, consideró que: “Tardamos 3 años en hacer los arreglos del Barrio Santa Ana, pero son 3 obras distintas. Por un lado, la calle Higuerita; por otro lado Tirasso, que incluyó la rotonda hacia el Acceso Este. Antes, las colas que habían de autos, eran muy extensas. Tras la obra, eso ya no ocurre. Y por otro lado, la red de cloacas”, explicó.

En ese sentido, Calvente confió: “La discusión sobre la obra pública es un tema en el que yo me siento muy cómodo. Si hacemos obras de asfalto, la gente sabe que se demoran porque se trata de buena calidad de materiales. Sabemos de la molestia que ocasiona, pero cuando la obra está terminada, la población entiende de los beneficios”, concluyó. Uno de los precandidatos que toma como caballito de batalla la demora en la obra pública es el referente de De Marchi, el senador Pradines. Durante este mes, ha visitado varias veces el Barrio Santa Ana. Pero además, ayer publicó un video a modo de lanzamiento de campaña en el que entre otros puntos, indicó “estar cansado de que las cosas no sucedan”. En esa línea cuestionó que “cuando comienza una obra, no sabés cuando va a terminar y vos, como comerciante, sentís esa angustia y no sabés si vas a llegar a fin de mes con las ventas”. Desde este martes, que Pradines hará encuentros donde hablará de compromisos de gobiernos. El primero será este 9 de mayo desde las 19.30 en el salón Báltico sobre seguridad y los próximos sobre otros asuntos de su plan de Gobierno.

Por su parte, el precandidato peronista Rafael Moyano, aseguró al lanzar su precandidatura, que “En Guaymallen asumiremos el compromiso de que todas las obras públicas sean comenzadas y terminadas además de la organización del espacio vial para todos los vecinos y vecinas. No queremos más obras sin terminar". El radical Manzur, en tanto, quien se pasó de frente, dejó de ser de Cambia Mendoza para integrar la Unión Mendocina y competir en la interna con Pradines, le dijo a MDZ cuando anunció su postulación que: “hay que hacer una auditoría sobre la obra pública y ésta debe ser una verdadera fuente de empleo. Quien venga a invertir en Guaymallén, debe dar trabajo a la población del departamento, eso debe ser una condición para que realmente la obra pública cumpla uno de sus objetivos que es la generación de trabajo”.En tanto que este lunes 8, el peronista del Movimiento Evita, Lautaro Cruciani presenta su precandidatura y en su último posteo por la red social Twitter, aseguró: Me reuní con los vecinos del barrio Los Girasoles," El abandono de las plazas, el mal estado de las calles, la suciedad en la vía pública, la falta de iluminación y seguridad son algunos de los problemas que nos mencionaron. Les brindamos información sobre como acceder a programas de urbanización para transformar su realidad".

