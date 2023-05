Rodríguez Larreta anunció medidas económicas y le pegó a Alberto Fernández: "Fracasó"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que anunció nuevas medidas de alivio fiscal. Concretamente, detalló que la Ciudad le devolverá a los vecinos los importes cobrados por el Impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito desde que la Corte Suprema falló a favor del reclamo porteño contra el Gobierno nacional por la quita unilateral de fondos de la Coparticipación.

“Nadie merece pagar de su bolsillo el incumplimiento de un Gobierno nacional que se cree por encima de la ley y que no hace nada para resolver los problemas que sufrimos los argentinos”, sostuvo Larreta, acompañado del jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura.

Al mismo tiempo, realizó declaraciones contra el Gobierno y manifestó: "El Gobierno nacional hizo todo mal, fracasó. Gobernar no es gritar ni estar en la tribuna insultando".

Por otro lado, declaró: "Cada día, la plata vale menos. Da bronca eso. Argentinos que no pudieron pagar el alquiler de su casa. Aunque la eliminación del impuesto fue un alivio, yo se que muchos se quedaron con la sensación amarga de haber pagado de más. Por eso, vamos a asumir el costo de devolverle a cada persona lo que pagó del Impuesto a la Tarjeta de Crédito, entre el 22 de diciembre y el 10 de marzo".

El Jefe de Gobierno recordó que “el impuesto a las tarjetas de crédito fue de emergencia y se tuvo que implementar cuando el Gobierno nacional le quitó a la Ciudad los fondos de coparticipación de manera inconstitucional, inconsulta y arbitraria”.

El reclamo iniciado por la Ciudad derivó en que el 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara un fallo obligando al Gobierno nacional a devolver una parte de los fondos.

“Después del fallo, cumplí mi palabra. Dije que el impuesto era transitorio y me comprometí a eliminarlo ni bien la Corte fallara sobre la demanda que presentamos. Pero contra todo principio republicano y democrático, el Gobierno nacional decidió a los pocos días no respetar un fallo de la Corte. Una locura”, afirmó Rodríguez Larreta.

A pesar de esa negativa, el 7 de marzo se decidió eliminar el impuesto y el 9 de marzo el proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura porteña. La medida entró en vigencia un día después.

El Jefe de Gobierno afirmó que, más allá de que la eliminación del impuesto fue un alivio en un contexto de alta inflación, muchos se quedaron con una sensación amarga por haberlo abonado. “Hoy quiero anunciarles que vamos a asumir la responsabilidad y el costo de devolverle a cada persona lo que pagó por este impuesto desde el 22 de diciembre pasado, día en que la Corte falló a favor de la Ciudad, hasta el día en que lo eliminamos, que fue el 10 de marzo”, confirmó.

La medida se toma mientras el Gobierno nacional continúa sin girar los recursos correspondientes a la Coparticipación, mediante el nuevo coeficiente de 2.95% determinado por la Corte. “Gracias a que ordenamos con prolijidad las cuentas de la Ciudad, alcanzamos el déficit cero y el índice de deuda más bajo de los últimos 10 años, hoy podemos dar este paso que va a llevar un nuevo alivio a millones de argentinos”, explicó Rodríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno adelantó que en total se reintegrarán “11 mil millones de pesos que van a volver a los bolsillos de la gente”. Al respecto, detalló: “El monto final varía mucho de persona a persona y depende del gasto con tarjeta de crédito que cada uno haya hecho. En promedio, son alrededor de 3.200 pesos por tarjeta que habías pagado y ahora se devuelven”.

El reintegro se verá reflejado en el resumen de las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires una vez que se haya aprobado el nuevo proyecto de ley que se enviará este viernes a la Legislatura porteña.

“Creo que no hay antecedentes de un gobierno que, además de bajar impuestos, los devuelva a los ciudadanos. Esto es porque siempre trabajamos con una única prioridad, que es que puedas vivir cada día un poco mejor. De eso se trata gobernar, de buscar soluciones. Gobernar no es gritar, es arremangarse, meterse en el barro y trabajar. No es echar culpas, sino dar respuestas”, remarcó Rodríguez Larreta.

Por último, dejó un mensaje de cara al futuro: “Este gobierno hizo todo mal y fracasó. Nos llenó de angustia, de desesperación, de incertidumbre, de miedo. Pero tengo la esperanza intacta. Se viene un cambio profundo en la Argentina y lo vamos a hacer juntos. Juntos vamos a ganarle a la inflación, a la inseguridad, a la falta de trabajo. Y juntos vamos a cambiar a la Argentina para siempre”.