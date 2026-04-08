La escribana que certificó las propiedades de Adorni declaró en Comodoro Py: qué dijo

Adriana Nechevenko brindó testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita por más de tres horas y dijo que la operación fue normal.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster se presentó en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que señala al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante casi tres horas, respondió preguntas sobre las dos operaciones inmobiliarias donde intervino: una en la compra del departamento de Caballito, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea, y en la adquisición de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni.

El departamento de Caballito fue adquirido por 230.000 dólares, pero casi el 90% del monto total provino de un crédito otorgado por dos jubiladas: Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. Ambas aportaron 100.000 dólares cada una con una garantía hipotecaria sobre el bien.

Al salir de la extensa testimonial, la escribana señaló a la prensa: "No hubo préstamo".