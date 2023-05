María Eugenia Vidal confirmó que no será candidata en estas elecciones

María Eugenia Vidal confirmó este jueves que no será candidata en las elecciones presidenciales de 2023, luego de meses de buscar instalarse para terciar en la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Además, la exgobernadora ya definió que tampoco competirá para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que sonaba como una opción que pudiera poner fin a la interna del PRO.

La decisión, anticipada por MDZ, la comunicó a través de un mensaje en Twitter en el que argumentó que las "múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre". "Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto", aseguró Vidal. Lo que no especificó la exgobernadora es si se inclinará por alguno de los candidatos del PRO que quedan en pie.

Según confían dirigentes de su entorno, no va a dar definiciones al respecto y seguirá insistiendo en la necesidad de trabajar por la unidad de Juntos por el Cambio. "Estoy convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida. Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante", dice en su tuit.

"Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza", manifestó.

En su mensaje, no hubo menciones a la pelea por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en su entorno aclaran que su objetivo es evitar que su nombre genere más tensiones en un distrito donde ya hay por lo menos cinco candidatos de Juntos por el Cambio, de los cuales dos son del PRO. Se refiere a Jorge Macri y Fernán Quirós, más Martín Lousteau, Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña.

"No va a hacer nada que no quiera el resto", aseguran en el vidalismo. En ese sentido, la expectativa estaba puesta en que sean Mauricio Macri y Patricia Bullrich (además de Rodríguez Larreta) los que le pidieran que compita en la Ciudad, algo que el expresidente no está dispuesto a hacer porque considera que su primo le puede ganar a Lousteau en la interna. Y pedirle a Vidal que compita sería solucionarle un problema al jefe de Gobierno porteño, con el que quedó la relación lastimada luego de su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad.

En su mensaje en redes, María Eugenia Vidal dejó en claro un concepto nacional: "Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas. Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina".