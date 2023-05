María Eugenia Vidal no será candidata y busca poner fin a la crisis del PRO en CABA y en provincia

"Es todo humo, no somos candidatos a jefe de Gobierno, hoy no hay nada de eso, cuando nadie quería caminar Buenos Aires, lo hizo, cuando Mauricio pidió que unifique, no le sumaba y lo hizo, es una mina de unidad, no existe otra cosa". La definición es de un colaborador que acompaña a Maria Eugenia Vidal hace quince años, antes de ser una dirigente de alcance nacional. No será candidata a presidente a pesar de viajar a Misiones, tampoco en Ciudad, pero sí decisora de distintos roles de diversos dirigentes en varios lugares por los pergaminos y batallas ganadas en la historia del PRO.

Su candidato bonaerense es Cristian Ritondo, quien se sacó una foto para despejar dudas: Jorge Macri representa sus ideas en la Ciudad y viceversa en Buenos Aires, es lo que piensa también Vidal, quien supo de la foto antes de que se produzca. El ministro de Gobierno ya avisó puertas adentro, será candidato a jefe de Gobierno y no a otra cosa ni dejará de serlo si aterriza Vidal en la Ciudad. Macri cuenta con el apoyo explícito de su primo y de Patricia Bullrich.

Unidad. Vidal será quien diseñe la unidad porteña y bonaerense.

Diego Santilli tiene la bendición de Horacio Rodríguez Larreta, pero el juego en contra de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ambos creen que hará falta un perfil más determinante para jugar la gobernación tras cuatro años de Frente de Todos. En el caso de Bullrich, cree que Javier Iguacel o el propio Ritondo pueden ser, aunque debería tomar nota de un escenario que existe tras bambalinas: Javier Milei no tiene candidato y coincide cada día más con el intendente de Sarmiento,que podría saltar a sus filas.

En el caso de Macri, nunca confió en Santilli y cree que el mejor es Iguacel, pero no genera hoy los votos que se necesitan para ganar. El diputado y ex ministro de Seguridad busca aunar criterios con los radicales, reeditar lo hecho en 2015 entre Daniel Salvador y la propia Vidal, en este caso con Maximiliano Abad. Los intendentes del interior critican la falta de conocimiento de la zona por parte del "Colorado", que dejó su departamento de avenida Figueroa Alcorta y se mudó a Buenos Aires para competir por vez primera allí en 2021 cuando ganó por medio punto a Victoria Tolosa Paz.

Tándem. Macri y Vidal, veinte años juntos.

En Uspallata la sede del Gobierno porteño donde todo se mide y nada se deja librado al azar, hay un número que inquieta, el 24. No es el caballo en la quiniela, es lo que mide Javier Milei en Buenos Aires sin tener ni siquiera candidato. El economista tiene una encuesta que le da 30 en la madre de todas las batallas y 25 en lo que respecta al país. Una campaña por demás austera sostiene más que optimista a Milei, quien tampoco tiene grandes candidatos en otros distritos, pero su marca personal crece.

Números a los que accedió en exclusiva MDZ despejan dudas: Jorge Macri el viernes pasado estaba en 21.1 puntos, detrás Martin Lousteau en 17, Fernán Quirós en 6.4 y Soledad Acuña en 1.3. Si la lógica se sostiene, el candidato natural es Macri, dado que la candidatura del sanitarista pondría en jaque la intendencia.

Así entonces, Vidal anunciaría antes del ocho que no es candidata. La relación con Rodríguez Larreta tras la decisión de las elecciones concurrentes se rajó, no se rompió. Cree ella que se equivocó el jefe de Gobierno, que sí rompió para siempre el vínculo con Mauricio Macri. Sigue ardiendo la interna del PRO, y sigue creciendo sin pausa la de Javier Milei.