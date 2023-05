Las tres megaobras clave para Mendoza que siguen demoradas: los motivos

En Mendoza existen tres obras viales clave financiadas por Nación que presentan demoras para su finalización. Se trata del reemplazo de losas de hormigón en el Acceso Norte desde la rotonda del avión hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo; la construcción de la Variante Palmira, que proporcionará un "atajo" entre el Este provincial y el empalme entre la Ruta 7 y la Ruta 40 para dirigirse a Chile por el Corredor bioceánico y, por último, la refacción de los dos puentes (Arroyo Seco y Los Cañares) que se desplomaron sobre la Ruta, primero en febrero de 2020 y, luego, en el mismo mes en 2021.

En diálogo con MDZ, el jefe del 4º Distrito Mendoza de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, comentó cómo es el panorama respecto a las tres construcciones. Sobre la primera obra dio un nuevo plazo para que concluyan los trabajos, aunque para las restantes no se "animó a dar fecha". El funcionario y exintendente de Las Heras reconoció las demoras, hizo mención a la influencia del contexto inflacionario y, a su vez, señaló que existen cuestiones judiciales que impiden avances. Los detalles.

Acceso Norte - Ruta 40

Estaba previsto que la obra que genera embotellamientos y dificultades para quienes transitan por el Acceso Norte estuviera finalizada en cuatro meses, cuando comenzó su ejecución en diciembre de 2022. No obstante, existen "dificultades técnicas", según Amstutz, que impidieron que se respetara el calendario original.

"Esta obra se tendría que estar terminando en julio de este año y va a ser a fin de año. Ha habido dificultades técnicas. No es fácil trabajar sobre una ruta existente demoliendo y reparando. Hubo varios problemas complementarios. Una obra no es lo mismo que una fábrica donde uno mete una chapa y sale todo moldeado. Al aire libre hay problemas con las temperaturas. Aunque parezca mentira, en el hormigón que se está usando hay temperaturas máximas que no se pueden trabajar tanto como las mínimas. Ha sido un verano caluroso. En síntesis, hubo problemas que marcaron la demora. Nos arden las orejas por los problemas que tienen los vecinos o cualquiera que circule, pero la obra sigue. Ya empezamos a dar la vuelta desde el Aeropuerto al Sur", comentó Guillermo Amstutz.

Las obras en el Acceso Norte.

"Los tiempos de demora son los necesarios para que se pueda transitar. No nos olvidemos que con cada laja que se hace son mínimo 30 días sin transitar. No estamos hablando de un pavimento asfáltico donde pasa la máquina y que detrás de esta van los vehículos andando", añadió.

"Aparte, hay dificultades económicas y financieras", aseveró, aunque aclaró que "llegan los fondos". "La empresa está cumpliendo perfectamente dentro la situación general que se está viviendo. Los mayores costos son importantes y tienen algún diferimiento en el pago. Por lo tanto, no llega al momento en el que hace falta hoy, pero estamos -dentro de las dificultades- a full con la obra. La empresa cumple y Vialidad nacional también", aportó el funcionario.

Variante Palmira

La Variante Palmira es una obra clave en términos económicos y logísticos para la provincia y para el país. La misma desviará el flujo de camiones que llegan desde el Este por la Ruta 7, pero que para llegar a la zona más transitada del corredor bioceánico deben ingresar al Gran Mendoza para conectar con la Ruta 40 nuevamente. De esta forma, con una nueva autopista de 38 km que inicia en Palmira, San Martín, se agilizará el movimiento de vehículos. Los trabajos comenzaron en 2017 y estuvo paralizada en 2020. En un principio se estimaba que en 2023 se pudiera "cortar la cinta", pero diferentes dificultades tiraron por la borda esa posibilidad. Al día de hoy se presentan contratiempos judiciales en la expropiación de terrenos bodegueros que se encuentran sobre la traza.

"Hemos tenido un conflicto muy serio con las expropiaciones en el nudo vial. Tuvimos que ir a juicio con uno de los frentistas, que es una bodega argentina en su origen aunque hoy es internacional. La verdad es que no entendemos por qué no nos ha permitido el avance en el nudo entre Ruta 40 y la Ruta 7, es decir, el empalme a Chile. Nos ha complicado mucho y estamos en un camino de juicio y vamos a tener que generar alguna alternativa en la construcción de ese nudo hasta que se pueda resolver el final de la expropiación. A esto se agrega que la empresa constructora Cartellone tiene una dificultad de una convocatoria de acreedores, lo que hace que el flujo de dinero que pueden invertir en la obra no sea todo lo que ellos quisieran. Por lo tanto, la obra no se ha parado, pero sí ralentizado", comentó Amstutz.

Y continuó: "Es más, la semana que viene se vuelve a entrar en una etapa de asfalto a un ritmo menor. Lo que hemos coordinado es acelerar lo más que se pueda -y dentro de la condición general que hoy estamos viviendo- del nudo de empalme entre la Ruta 40 y la Ruta 7, que es lo que hoy es conflictivo a los efectos del tránsito nacional e internacional". Una postal de los trabajos realizados.

"Sobre la obra entera no puedo dar fecha porque está ralentizada y depende mucho de la capacidad de reinversión de la empresa. Pero lo que hemos acordado es habilitar el nudo para septiembre u octubre de este año", explicó.

La Variante Palmira-Agrelo comenzó a ejecutarse en 2017. El costo inicial de los trabajos fue de 9.600 millones de pesos y luego superó los 13 mil millones y medio de pesos. En 2020 los trabajos fueron suspendidos y se retomaron dos años después. De acuerdo al plan inicial, la inauguración oficial por parte de Vialidad Nacional estaba prevista para el 14 de mayo de 2023. Incluye catorce puentes de gran escala distribuidos sobre el río Mendoza, la destilería de YPF, la ruta Nacional N° 40 y las rutas provinciales N° 14, 50 y 60. A esos se suman los ubicados sobre la ruta Nacional N° 7, la ruta provincial N° 15 y las vías del ferrocarril. La Variante Palmira descomprimirá el tránsito de vehículos en el Gran Mendoza.

Puentes Rutas 40

En febrero de 2020 se cayó un puente sobre el arroyo Los Chañares en la Ruta 40, entre Anchoris y Tunuyán. Como si fuera una coincidencia, un año después -en ese mes, pero de 2021- ocurrió lo mismo en el Arroyo Los Pozos, a pocos kilómetros. Los trabajos son viales e hidráulicos. Las demoras son marcadas y, en ese sentido, Amstutz dijo sobre el estado de la obra al día de hoy. Se han terminado de tensar las vigas. Se hormigonan las vigas y se hace lo que se llama postensado. La empresa especialista que los produjo lo terminó la semana pasada. Ahora están en un proceso de colado de un producto especial. Han tenido inconvenientes con las máquinas que lo hacen y se ha demorado la solidificación del tensado para poder colocar las vigas en los cabezales. Estamos con esas dificultades técnicas, pero la obra sigue avanzando en lo que hace a todo lo que es base, pantallas protectoras laterales, etc. Se sigue trabajando", esgrimió el ingeniero. La obra sobre el arroyo Los Pozos.

"No me animo a dar fecha porque tenemos algunas complicaciones técnicas. También, el problema de los mayores costos que hoy tenemos por la inflación ha disminuido un poco el ritmo. No quiero dar fecha... Hay plazos de obra, pero -en la situación que vivimos- puedo decir que las obras están en plena construcción, no paralizadas, pero sí más lentas en su ritmo", cerró.