Elecciones en La Rioja: Juntos por el Cambio compite con un ojo en las nacionales

En las elecciones legislativas 2021 la oposición de La Rioja se presentó fragmentada en tres espacios: los libertarios de Javier Milei, el radicalismo aliado con una parte del PRO y el sector del diputado nacional Felipe Álvarez unido con otra parte del PRO. Los resultados no fueron buenos, el peronismo mantuvo su amplia mayoría en la Legislatura provincial y además se quedó con las dos diputaciones nacionales en disputa.

Para este 2023, la dirigencia opositora logró cerrar viejas heridas y se presentan juntos ante el electorado riojano, luego de acordar que cada uno mantiene sus referencias para los cargos nacionales autónomas de esta determinación de estar unidos a nivel local.

En Juntos por el Cambio la fórmula provincial para las elecciones de este domingo 7 de mayo estará encabezada por Felipe Álvarez (referenciado en Horacio Rodríguez Larreta) y el viceintendente del Departamento Capital, Guillermo Galván, será su compañero, quien apoya a la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Justamente, Rodríguez Larreta viajó este jueves a La Rioja para participar del acto de cierre de Álvarez. “Quien vota a (Martín) Menem, vota a (Ricardo) Quintela”, aseguró el candidato presidencial. Y agregó: “Aún con trabajo, los riojanos no tienen para comer. No pueden seguir así. Es una provincia detenida en el tiempo que no genera trabajo, en donde los salarios públicos son de hambre”. La semana pasada también había estado presente Bullrich.

Patricia Bullrich también estuvo en La Rioja con los candidatos de JxC.

Mientras tanto, en la Capital JxC buscará retener la intendencia con la actual Jefa comunal Inés Brizuela y Doria, quien respalda la postulación a presidente de su correligionario el jujeño Gerardo Morales.

Aunque en algún momento existieron conversaciones con el sector de los libertarios de Javier Milei, finalmente no se llegó a un acuerdo con ellos y La Libertad Avanza presenta sus propios candidatos con el diputado provincial Martín Menem como aspirante a la gobernación. Sin embargo, quienes si quedaron dentro de la alianza JxC fueron los liberales de José Luis Espert, que incorporaron un candidato a convencional constituyente en la figura de Guga Canteros.

Otro dato político importante es que en las últimas cuatro elecciones a gobernador, la oposición había postulado al radical, senador nacional y ex ministro de Defensa de Mauricio Macri, Julio Martínez. El dirigente chileciteño no se presenta para ningún cargo provincial, pero sí podría ser parte de la disputa de senadores y diputados nacionales de octubre.

En ese sentido, es importante recordar que Felipe Álvarez es un peronista disidente, que fue Ministro de Gobierno en la gestión del ex gobernador Luis Beder Herrera, que en algún momento estuvo cerca del kirchnerismo y que desde 2015 comenzó un proceso de alejamiento del oficialismo provincial que lo terminó convirtiendo en un referente de la oposición.

"Quien vota a Menem, vota a Quintela", dijo Rodríguez Larreta.

Uno de los momentos más tensos de ese proceso se vivió en 2017, cuando la Cámara de Diputados de la provincia no lo dejó asumir para el cargo de legislador provincial para el cual había resultado electo por la oposición en el departamento Capital.

Más allá de lo que pasé en los comicios del 7M, en la oposición riojana hay dos temas que generan una especial expectativa hacia el futuro.

El primero es la posibilidad de que Juntos por el Cambio ocupe la Casa Rosada desde el próximo 10 de diciembre. En ese sentido, una fuente del espacio remarcó: “El presentarnos unidos y respetando las disidencias a nivel nacional permite que gane quien gane en las PASO de Juntos por el Cambio vamos a tener un interlocutor habilitado”.

El otro gran tema es la definición de las candidaturas para las tres senadurías y diputaciones nacionales que se elegirán primero en las PASO y luego en octubre en la provincia de La Rioja. En ese sentido, todas las fuentes consultadas coinciden en que al momento de armar las listas en junio próximo, los resultados de mayo condicionarán cualquier debate que se genere.

Juntos por La Rioja tiene como objetivo de mínima retener la conducción del municipio de Capital y realizar una buena elección en la Provincia. El próximo domingo quedará claro si la unidad que alcanzaron en este 2023 permite revertir la derrota de 2021.