Quién es Roberto Sánchez Palomino, el candidato izquierdista que aspira a la presidencia de Perú

A medida que pasan las horas, y avanza el conteo de los votos de las elecciones en Perú, se va definiendo el futuro del país. La derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se disputan la presidencia del país sudamericano, luego del mandato interino de José María Balcázar.

Tras la segunda vuelta electoral, realizada el domingo 7 de junio, este jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la última actualización del escrutinio presidencial, posicionando en primer lugar a Fujimori con una diferencia de tan solo 651 votos, equivalentes a 0,01 puntos porcentuales.

Fujimori alcanzó 50,002% de los votos con un total de 9.032.651 sufragios, mientras que Sánchez obtuvo 49,998%, sumando 9.032.000 votos. La contienda muestra un país prácticamente dividido a la mitad.

Roberto Helbert Sánchez Palomino nació en Huaral, Perú, el 3 de febrero de 1969. Es psicólogo de formación y político miembro de Juntos por el Perú. Actualmente se desempeña como congresista del período 2021-2026 y fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la presidencia de Pedro Castillo.

Sánchez se considera heredero político de Castillo , quien gobernó entre julio de 2021 y diciembre de 2022, y fue condenado a 11 años y medio de prisión por los delitos de rebelión y conspiración tras intentar disolver el Congreso y concentrar poderes ejecutivos.

Roberto Sánchez Palomino Roberto Sánchez es afín a la postura de Pedro Castillo. EFE

A pesar de los antecedentes judiciales y políticos de Castillo, Sánchez logró consolidar votos y mantenerse como candidato competitivo en la segunda vuelta. Su participación en el gabinete fue la única que sobrevivió a los cambios frecuentes de ministros durante el gobierno de Castillo.

El candidato reivindicó públicamente su vínculo con el expresidente y adoptó símbolos asociados a Castillo, como el sombrero de campesino que se convirtió en emblema del Perú rural. Este enfoque le permitió atraer apoyo en sectores del sur del país, donde la violencia posterior a la caída de Castillo generó resentimiento hacia políticos limeños.

Sánchez mantuvo un perfil prudente frente a los procesos judiciales relacionados con el intento fallido de disolución del Congreso. Presentó su renuncia tras los anuncios de Castillo y se abstuvo en la votación que determinó la destitución del expresidente en diciembre de 2022, evitando así verse involucrado directamente en el proceso.