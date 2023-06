El Gobierno explicó la importancia de reflotar la obra original de Portezuelo del Viento

El ministro de Infraestructura, Mario Isgró, habló en MDZ Radio sobre los efectos de la decisión que tomó el Coirco que hace reflotar las chances de realizar la obra original de Portezuelo del Viento. Esa decisión tiene que ver con que el Comité asumirá los costos de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre la obra, que fue justamente lo que pidió el presidente en su laudo del 29 de diciembre. En Mendoza remarcan que si el estudio ambiental sale favorable a la provincia, La Pampa ya no podría objetar al respecto.

"Fue una reunión muy importante. Es la reunión que tienen cada tanto los gobernadores para tomar decisiones de base. Y lo que se decidió es poder insuflar fondos en el Coirco para fondos nacionales para poder solventar el gasto que emana el estudio de revisión de impacto ambiental que el presidente pidió en el laudo del 29 de diciembre del año pasado. Esto es importante porque en algún momento se sugirió que esos estudios tenían que hacerse nuevamente y nosotros lo que proporcionamos al Coirco fue todo el cúmulo de datos de los estudios que históricamente se han hecho más recientes. De hecho, tienen estado público, se pueden ver todos. Y eso no lo podía asumir Mendoza", sostuvo Mario Isgró en diálogo con Desayuno Incluido.

En la reunión de COIRCO de hoy logramos que los estudios de impacto ambiental de Portezuelo del Viento que ordenó @alferdez en el laudo, sean pagados por el mismo COIRCO, por lo tanto en el presupuesto se previeron 69 millones para ese estudio de la cuenca. pic.twitter.com/6rGmWdWp7D — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) May 30, 2023

Sobre el "rescate" del proyecto original de Portezuelo y no el último que se había licitado sin éxito, el ministro de Suarez contestó: "Estamos conversando de la presa de reserva de agua de Generación Eléctrica Portezuelo del Viento en el Río Grande, en Malargüe, el estudio de presa data de mediados del siglo pasado, justamente porque es el río más caudaloso de la provincia y porque tiene algunas situaciones geológica de formaciones montañosas que permiten tener una presa en una forma que a la ingeniería le facilita ese trabajo. Eso tuvo por aquellos años una propuesta de un Portezuelo del Viento, que hoy se le llama "el Portezuelo chico" que tiene otra acumulación de agua, otra reserva de agua, pero la capacidad es casi similar al que se licitó hace poco".

"Nosotros lo que suponemos y a lo que estamos abiertos, como ya ha dicho Suarez es a poder estudiar lo que ha pedido el laudo y tras ese análisis y resultado si sale que hay que hacer el Portezuelo más chico, pues hagamos ese. Mendoza necesita hacer obras hidroeléctricas, no sólo nosotros sino la región y el país. Cuando se produce energía limpia puede alcanzar para alimentar a una ciudad de 110.000 habitantes, asique hay que seguir trabajando en ese proyecto", sostuvo.

Por último Isgró aclaró: "No hay razones para que La Pampa judicialice Portezuelo del Viento, porque fue sobre todo La Pampa la que insistió en que no se fuera adelante con la licitación que nosotros ya teníamos lista para adjudicar. Pensemos que ya podríamos estar en obra, pero no pasó porque La Pampa insistió y las otras provincias acompañaron para que intervenga el presidente. Y él resolvió con el laudo que resolvió, asique con ese mandato del preisdente, que pide re estudiar los tópicos ambientales para ver si la presa resulta igual o más chica, no queda otra opción que trabajar en lo que el presidente pidió, incluyendo a La Pampa, por supuesto".