Candidatura inconstitucional: fuerte mensaje de Sergio Uñac a la Justicia

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, envió un fuerte mensaje dirigido a la Justicia, luego de que este último martes el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, estableciera a través de un dictamen que el dirigente justicialista no podrá ir por la reelección en San Juan ya que, según su consideración, se trata de una inconstitucionalidad. Dicha opinión vertida -no vinculante- se da a semanas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiera emitir una medida cautelar y suspender a las elecciones en dicha provincia, a tan solo cinco días de su realización el 14 de mayo. "Atenta absolutamente contra nuestra Constitución Provincial y viola todo principio básico de federalismo", expresó Uñac al respecto y, luego le insistió al máximo tribunal que "se expida rápidamente y clarifique la situación".

"La misma Procuración General de la Nación que hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema de la Nación para definir mi candidatura, ahora sorprendente e intempestivamente opina en contra de mi postulación, argumentando inconstitucionalidad", sostuvo Uñac en un escrito que difundió a través de sus redes sociales.

"Como abogado, como hombre de derecho, sostuve y sostengo que respetaré a las instituciones del Poder Judicial y acataré lo que la Justicia disponga. Sin embargo, desde ese mismo lugar, opino que atenta absolutamente contra nuestra Constitución Provincial y viola todo principio básico de federalismo. Una provincia y un país no pueden funcionar si no se respeta a sus instituciones. Lo que menos importa en toda esta situación es un ciudadano y su candidatura. Lo realmente trascendental es que no le sigan complicando la vida a todas y todos los sanjuaninos", aportó a modo de queja.

La misma Corte Suprema que suspendió parcialmente los comicios en San Juan a 48 horas del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo. pic.twitter.com/hdkU81QpuR — Sergio Uñac (@sergiounac) May 31, 2023

"Por eso decidimos no sumarnos a esta vergonzosa comedia de enredos donde se toman decisiones que le faltan el respeto a San Juan, a su gente y a la posibilidad de poder elegir democrática, constitucionalmente y en forma autónoma a sus representantes", sumó.

Y cerró; "Por respeto a los sanjuaninos, vuelvo a hacer público mi pedido a la Corte Suprema de Justicia para que se expida rápidamente y clarifique la situación. Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo".

El intento de reelección de Sergio Uñac

El pedido de impugnación presentado en su momento ante el máximo tribunal por la Agrupación Unidos Por San Juan -espacio que compite contra Uñac- se basa en que la Constitución provincial señala en su Artículo 75° que "el Gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente una sola vez. El Gobernador y el vicegobernador reelectos no pueden postularse para el período siguiente como miembros del Poder Ejecutivo".

Puntualmente, Uñac fue vicegobernador de 2011 a 2015 y gobernador en los períodos 2015-2019 y 2019-2023, por lo que no le correspondería ser reelecto hasta 2027, independientemente de si en su primera etapa en el Ejecutivo su cargo fue de vicemandatario.

Casal esgrimió: "En efecto, pienso que no puede aceptarse que el límite a la reelección consecutiva 'hasta dos veces' que fija la norma bajo estudio opere de manera independiente para cada uno de los cargos de gobernador o vicegobernador, de forma tal que admita la permanencia en tales funciones de manera sucesiva, consecutiva e ininterrumpida, sin límite alguno de tiempo, con la sola exigencia de la alternancia en su ejercicio"