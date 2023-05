Axel Kicillof ya sabe lo que piensa Cristina Kirchner sobre quién debe ser el candidato a presidente

“Mirá, lo de Wado es sorprendente, cómo se desenvuelve, cómo enfrentó su problema, cómo lo manejó y lo expresa. Ahora, cuando discursea…”, le confesó a un grupo de dirigentes que la fue a ver a Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada con motivo del acto del 25 de Mayo donde fue la única oradora.

La duda sobre el discurso de Wado de Pedro, con el consiguiente remate, que no será publicado porque seguramente la propia Cristina Fernández de Kirchner se lo habrá dicho directamente provocó la repregunta ante otros cinco interlocutores. "¿Entonces puede ser Axel el candidato?"

"A mí es el que más me gusta, se lo dije, pero si él no quiere, qué le vamos a hacer. No se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere", dijo la vicepresidenta entre irónica y reflexiva.

La fuente que explica toda la escena deja en claro que más allá de todo lo que se pueda escribir, proyectar y sin considerar las opiniones que los propios protagonistas expresan sobre si habrá competencia interna o no en el Frente de Todos, la vicepresidenta ya tiene decidido a su candidato.

Como lo hizo en 2019, cuando en contra de las opiniones de su hijo Máximo Kirchner y la totalidad de los intendentes, quienes querían que Martín Insaurralde sea el competidor contra María Eugenia Vidal en la provincia, Cristina vuelve a posar su mirada decisoria sobre Kicillof.

En esta oportunidad, a diferencia de hace cuatro años, sí coinciden madre e hijo. Es más, con algo de especulación personal, porque no desea que el "único que se salve sea él si todos nos hundimos", pero también apoyado en los números, el diputado Kirchner sostiene, desde hace muchos meses, que el único referente en condiciones de contener el voto del espacio es el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En el entorno del gobernador ya saben de la postura de la vicepresidenta, la única jefa que tiene Axel Kicillof. Su método es siempre estar atento a lo que ella dispone. Habla, la escucha, y se relaciona como un ladero incondicional pero con proyección política. Distinto es el trato que mantiene con su hijo y su aliado provincial Insaurralde.

La distancia que hoy existe entre el hijo de los dos presidentes con Andrés “El Cuervo” Larroque creció dentro de este conflicto. Para el ministro de Desarrollo Social bonaerense el gobernador merece un mejor trato del que recibe de sus colegas de la política provincial. "Se institucionalizó", ironizan los más cercanos a Máximo Kirchner, como si se tratara de una secta de revolucionarios sin cargo. Kicillof y Larroque, un binomio que se comunica muy bien.

Mientras tanto, Daniel Scioli ya ha lanzado su objetivo de conseguir avales y candidatos para presentar en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. “En algunos lados nos asombra la cantidad de compañeros y compañeras que se nos suman", le dijo a MDZ uno de sus principales operadores.

Su nombre se mantendrá en el anonimato porque cuando se dio cuenta de lo que dijo luego se arrepintió: "No sabés la cantidad de heridos y desechados que encontramos. La muchachada está bastante cabrera". El off será cuidado porque si no llega a haber competencia, él mismo sabe que el kirchnerismo camporista es impiadoso con las venganzas.

Mientras Sergio Massa y Máximo Kirchner están en China, literal, en el Conurbano la otra preocupación pasó a ser Javier Milei. El peronismo detectó, tres meses después que lo haya publicado MDZ, que el anarco libertario le estaba sacando votos al Frente de Todos.

Un importante ministro con uso de licencia del Gran Buenos Aires, con su interino al lado, ya realizó tres reuniones alertando sobre esto y pidiéndole a su militancia que "encuentren a los que creen que Milei es bueno y convénzalos de que es una mentira", dijeron.

“¿Cómo vamos a encontrarlos? ¿Quiénes son los votantes de Milei? Es de locos la desesperación que existe", dijo mientras miraba, atónito, como una fila de más de cien personas hacían fila en las cajas municipales para cobrar por fuera del esquema bancario.

"A la gente no le alcanza la plata. Sacan dos o tres créditos y entonces ya le piden a los jefes que le permitan cobrar por la caja, casi como un vale de fin de mes", le dijo a este medio uno de los que acude a cuanto encuentro lo convocan.

Para que nadie tenga dudas de que esto es "a cara de perro", y que la interna está desatada en el frente oficialista, este miércoles habrá otra novedad. A las 18, en el salón de la UOCRA San Martín, el mismísimo Gerardo Martínez, junto con el exintendente Carlos Brown, estarán en un acto apuntalando el deseo de competencia en la PASO de esta localidad de Leonardo Grosso.

El diputado nacional y concejal en uso de licencia pertenece al Movimiento Evita y quiere enfrentar a la dupla Gabriel Katopodis – Fernando Moreira. Pero Martínez aprovechará para enviar dos mensajes. El primero, gremial, y el otro, más político.

San Martín es el lugar del mundo de Luis Barrionuevo. El dirigente gastronómico fue el primero que instaló que Wado de Pedro sea candidato a presidente. Y, además, Gerardo Martínez es el secretario general del gremio de la Construcción, supuestamente, quien más a gusto tendría que estar con el ministro de Obras Públicas, Katopodis.

Lacónico y hasta decepcionado, un ferviente peronista reflexionó. “Pensar que Néstor (Kirchner) armó su proyecto político desde dos ministerios. Obras Públicas, con Julio De Vido, y Desarrollo Social, con Alicia Kirchner”. Con uno contenía a los intendentes y a los gobernadores y, con el otro, a los movimientos sociales.