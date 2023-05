Hasta cuándo los espejos de colores

Nuestro principal problema y que genera todo esta crisis es la inflación. Hace unos días sacaron el índice de miseria mundial en donde gozamos el sexto lugar. El índice de inflación interanual ronda el 110%. El porcentaje poblacional que están por debajo de la línea de pobreza es del 40%. Debajo de esa línea casi la mitad de la población está en condiciones de pobreza. El índice que más duele es el de la pobreza infantil de niños menores de 14 años, el mismo llegó a 54,3% que afecta a 5,8 millones de chicos. Infancia que se supone es la etapa más feliz de un ser humano.

Según Monseñor Mario Poli 6 de cada 10 niños son pobres. Niños que obviamente con el estómago vacío les debe costar concentrarse en clases. Se está hipotecando con esos menores el futuro de nuestro país. Se está pagando a la actual Señora Vicepresidente en pensión solamente 2,5 millones de pesos por mes. La ex presidente Isabel Perón cobra alrededor de $1.500.000 de pensión lo que se le debe sumar su jubilación. Los índices de seguridad todos dan mal. Salir a la calle hoy es una aventura, llegar a casa ileso y con todos los bienes es todo un logro.

Como no estar cansados, hartos, con bronca, desesperanzados y con ganas de irse a otro país. Los jóvenes lamentablemente lo hacen. Se los puede juzgar por eso? No, no se puede. Cada uno hace lo posible para sobrevivir. Cada 10 años tenemos una crisis. Ahora estamos en crisis. Estamos en un año electoral. En la historia de la humanidad cuando un país, cuando un grupo humano está en crisis surgen los que venden espejos de colores apoyándose en el cansancio hartazgo de la gente y están los otros, los que dicen va a ser difícil, si, pero lo podemos hacer, podemos salir. Solo falta decisión y apoyo del electorado. Hay promesas que suenan hermosas, pero ¿son factibles?

Según Monseñor Mario Poli 6 de cada 10 niños son pobres.

Hay promesas que son atractivas, pero se pueden llevar a cabo? Veamos. Una de ellas es hacer desaparecer el Banco Central de

la República Argentina. Tendría que tener una mayoría que al día de hoy y por más que gane las elecciones en el Congreso Jamás tendrá las mayorías necesarias para hacer las reformas que muchas de ellas necesita. Esas mayorías espaciales que como se adelantó no tiene ni tendrá. Es decir, una medida que sabe de plano que no es de cumplimiento posible.

La dolarización de la totalidad de la economía, también necesita una mayoría especial para poder hacer semejante cosa o lo que es peor, la dolarización de la economía implicaría transferir las facultades otorgadas por el art. 75 de Constitución Argentina del Congreso Argentino se los estaríamos transmitiendo al Congreso y al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Distinto es tener un sistema bimonetario en el cual de hecho ya se encuentra así para la mayoría de las transacciones de cierto volumen que se hacen con monedas extranjeras (ya sea dólares estadounidenses o euros). Pero van a tener que realizar

una política monetaria mucho más férrea y controlada a la del día de hoy, sin recurrir a la emisión innecesaria, para lograr una moneda fuerte que nos represente como Nación.

Pudiendo llegar al crecimiento económico y la baja inflacionaria. Ya dos puntos en los cuales es imposible de realización. Jubilaciones obvio que da bronca que haya un número privilegiado no muy numeroso, pero de volumen importante que cobren jubilaciones o pensiones como las que mencioné antes. Obvio que dan ganas de disminuirlas. Pero es eso posible en el corto plazo? Devuelta por mas que haga la revocación de las mismas solo por decreto presidencial tendrían una debilidad jurídica

enorme. Los afectados a su disminución de los pagos a sus ingresos previsionales interpondrían un amparo y a los pocos días esa reducción se vería en la nada, sin efecto.

Como hacen esos chicos que están bajo el nivel de pobreza para llevar una vida saludable.

Arancelar la salud algo descarnado. Tenemos como se dijo altos índices de pobreza, como haría esa gente que no tiene tal vez para comer, como va a hacer para llevar las necesidades sanitarias, como va a hacer para someterse a una cirugía, como hace esa gente. Imposible. Como hacen esos chicos que están bajo el nivel de pobreza para llevar una vida saludable con los controles pediátricos necesarios para esos chicos. También imposible. Cual es la solución que esgrime ante todas estas imposibilidades? Llevar todas estas medidas a consulta popular. Bueno dicha consulta está reglada en la ley 25.432. Podríamos decir que está

ley está dividida en dos. La primera parte son las consultas que son vinculantes las que den como resultado la obligatoriedad a su concreción.

En su artículo 2do dice “La ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada una de las Cámaras.” La mayoría absoluta. Nuevamente no tiene los votos necesarios para poder hacer semejante convocatoria. Por eso es imposible la concreción de ciertos actos de promesa electoral. Por eso a mi modo de ver son la venta de espejitos de colores a diferencia de otros/as candidatos en que las propuestas son mucho más coherentes, que tiene el aparato y apoyo partidario necesario. La pobreza afecta a 5,8 millones de chicos.

Con la bronca, el enojo totalmente justificado, tenemos que sentarnos un minuto, pensar quien nos vende espejitos de colores y quien no. Que el cambio es necesario, obvio Si queremos mejorar y seguir haciendo lo mismo es muy difícil salir del pozo. Pero podemos cambiar, podemos salir del pozo. Hay políticos que tuvieron el coraje en su gestión de enfrentarse a parte de dirigentes sindicales de tomar la seguridad en sus manos y a pesar de los aparatos de impedir apoyaron a sus miembros de seguridad y afrontaron el reto. Hay que votar a quien nos pueda llevar a esos resultados.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado