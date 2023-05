Reapareció Antonio Aracre con críticas a Sergio Massa

El exjefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, criticó fuertemente el plan económico del Gobierno, luego de renunciar a su cargo hace dos semanas en medio de la escalada del dólar blue.

"Si hay un plan de Sergio Massa, yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustaría saber en qué consiste", sostuvo el exfuncionario del mandatario Alberto Fernández, en declaraciones periodísticas.

En esa línea, Aracre siguió: "Massa tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación".

Sin embargo, el exCEO de Syngenta explicó que el funcionario nacional "reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo posicionan como una persona muy adecuada" para ejercer el cargo.

Con respecto a su salida del Gobierno, Aracre explicó: "No le llevé un plan al presidente, pero sí le dije, mirá, hay cosas para hacer’ y él me dice ‘mirá, por qué no me escribís algo y me contás en ese paper cuáles son las cosas que se pueden hacer".

La renuncia de Aracre se generó luego de una serie de rumores acerca de que podía reemplazar a Massa, los cuales fueron desmentidos por la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, a través de sus redes sociales.

"A raíz de los rumores que circularon desde el martes por la noche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados, le he presentado al presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata", publicó Aracre, que había asumido en febrero.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y cercana al círculo político del titular del Palacio de Hacienda, cruzó a Aracre desde su cuenta de Twitter.

"El que generó las corridas cambiarias mintiendo sobre desdoblamiento y devaluación, el que evadió con Syngenta millones de dólares y tiene que explicarle a la Justicia qué hizo tiene la desfachatez de hablar", escribió Moreau en defensa de Sergio Massa.