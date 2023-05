A pedido de un diputado K, se posterga otras dos semanas el caso Bento

Este miércoles la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió postergar dos semanas más el tratamiento del dictamen que redactó Pablo Tonelli pidiendo el juicio político contra el magistrado Walter Bento por desorden de conducta. El presidente de la Comisión, Miguel Piedecasas, hizo propio el dictamen acusatorio para darle celeridad a la causa pero el diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade, solicitó una postergación de dos semanas para poder hacer sus aportes y analizar en detalle el caso. El pedido fue aprobado por mayoría con el respaldo del senador radical Eduardo Vischi y el diputado del PRO Álvaro González.

De esta manera, recién el 17 de mayo se podría dar un paso adelante en el tratamiento del expediente Bento, juez que está a punto de ir a juicio como líder de una asociación ilícita que habría cobrado coimas en la Justicia Federal, pero que a pesar de ello sigue impartiendo justicia al frente del Juzgado Federal N°1 de Mendoza. Incluso, es el juez con competencia electoral en Mendoza y en mayo debería expedirse sobre temas relacionados a los comicios.

Rechazaron los planteos de nulidad que presentó Walter Bento.

El presidente de la Comisión de Acusación, Miguel Piedecasas, decidió hacer propio el dictamen que Pablo Tonelli redactó en noviembre del año pasado. El objetivo de esa decisión es evitar las dilaciones que implicaría la redacción de un nuevo dictamen. Pero la celeridad que pretende darle al expediente Piedecasas encontró un freno en el pedido de postergación elevado por Tailhade. El diputado del Frente de Todos incluso quiso darle lugar a los planteos de nulidad presentados por el juez Bento, pero la mayoría de los integrantes de la comisión entendió que los planteos de nulidad no resultaban procedentes en esta instancia y que deberían analizarse si el caso pasa a plenario.

"Me llaman la atención estas presentaciones siempre a último momento. No es la primera. Me parece que es una manera de dilatar la decisión. Lo que tenemos que tener en cuenta es si están o no las condiciones para iniciar un jury. Para eso lo que necesitamos son indicios suficientes de que están las situaciones para acusar. Quedan instancias a futuro para atender las presentaciones de Bento. Entiendo que no resultan procedentes en esta instancia los planteos", señaló la consejera Jimena de la Torre. Es que además de los planteos de nulidad presentados hace semanas, Walter Bento ingresó otro escrito este mismo miércoles.

Finalmente se rechazaron los planteos de nulidad pero se le dio lugar al pedido de Tailhade de postergar dos semanas más el tratamiento del dictamen acusatorio.

!Lo que me interesa es la causa penal y no pude leerla en su totalidad y por eso estoy pidiendo la postergación. No solo me interesa leerla en profundidad sino también evaluar que me parece que el dictamen de Tonelli tienen imprecisiones que pueden ser inconvenientes para la siguiente etapa. Mas allá del antagonismo con Pablo Tonelli, está claramente enfrente a todo lo que pienso, lo cortés no quita lo valiente siempre tuvo un gran equipo y dictamen bien fundados. Para mi gusto acá hay cosas que están faltando y hay que dar una vuelta de tuerca!, señaló el legislador del Frente de Todos.

Tonelli emitió un dictamen pidiendo la destitución de Bento por desorden de conducta.

"Para tener la evaluación justa sobre la causa penal y en función de eso hacer mi aporte, pido la postergación y adelanto que es la única que voy a pedir. Calculo que en 15 días voy a tener todo listo", finalizó.Acto seguido, el senador radical Eduardo Vischi y el diputado del PRO Álvaro González adhirieron al pedido de Tailhade entendiendo que la complejidad del expediente amerita ese plazo de estudio. "Creo que está bien postergar por ser un caso emblemático. Creemos que están faltando cosas como por ejemplo quien va a llevar adelante la defensa de la acusación en juicio. El dictamen está bien y creo que es suficiente para avanzar, pero me parece que la postergación puede ser sana para hacer aportes a ese dictamen y que sea lo mejor posible", afirmó Vischi.

Bento está imputado y procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, prevaricato, falsedad ideológica y abuso de autoridad en calidad de autor.