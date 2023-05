Guía para evitar que te anulen el voto en las PASO con la boleta única

Corre el tiempo y quedan menos de dos semanas para que la ciudadanía mendocina tenga que ir a a votar para elegir candidatos para las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) provinciales. Escogerá un o una precandidata para cada categoría (gobernador-vice; senadores provinciales; diputados provinciales y en 11 de los 18 departamentos intendente y concejales). Pero no hay que ir al tradicional cuarto oscuro y encontrar un montón de boletas, como habitualmente ocurría. Este año, Mendoza estrena la boleta única, que es un papel donde figuran los precandidatos de todos los frentes electorales y hay que marcar el elegido para cada categoría con una lapicera, en un espacio preparado para eso, que no es un cuarto oscuro, sino un biombo (en la escuela que toque votar, por supuesto). La otra opción es ir a una de las columnas donde figuran todos los precandidatos de una lista y elegir la opción marcar boleta completa.

La previa al uso de la boleta única provincial la vivió la ciudadanía de siete departamentos (Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y San Carlos) el 30 de abril pasado donde se eligieron candidatos para intendente y concejales que pasaron a las generales del 3 de septiembre. En esa primera instancia, el voto nulo fue muy alto, un 8% promedio en comunas clave, más allá del voto en blanco que llegó solo al 2%. De hecho, como contó este diario, En Maipú, Santa Rosa, La Paz y Lavalle el porcentaje de votos nulos registrados se ubicó detrás de los dos frentes más votados en cada uno de estos municipios, que fueron el espacio peronista Elegí y la alianza Cambia Mendoza. Es decir que la categoría se posicionó como una suerte “tercera fuerza” en estas cuatro comunas.

¿Cómo evitar que esto se repita en las primarias provinciales? En diálogo con MDZ, el secretario general de la Junta electoral provincial Jorge Albarracín sostuvo que: “Lo que hay que tener en cuenta, que es lo que más se dio en la primaria municipal, es que hubo ciudadanos que marcaban bien las categorías pero marcaban toda la PASO de un frente. Por ejemplo si quiere votar al Frente Elegí en su totalidad, tiene que votar a un precandidato por categoría o escoger la opción boleta completa pero de una lista, no de las cuatro que se presentan en ese frente electoral para las PASO provinciales". En ese sentido, aclaró: “Hay un tema conceptual sobre qué es una primaria. Hay que elegir un precandidato por categoría, que se pueden elegir marcando uno por uno, o si uno quiere todos lo de una misma lista, votar la opción lista completa”. Es decir que como dice Albarracín si le opta por la lista completa,y el Frente electoral tiene más de una lista en la PASO (como dijo el funcionario, a modo de ejemplo, el Frente Elegí tiene cuatro o Cambia Mendoza y el FIT dos), hay que escoger uno de los listados de esa alianza sino el voto quedará anulado.

La politóloga y educadora electoral Eliana Luna, le dijo a MDZ que: “El voto se anula cuando las marcas que se hacen en la boleta, se hacen por afuera del casillero y no por adentro. La marca por dentro del casillero puede ser cualquier tipo de marca, una cruz, un punto, por ejemplo. Pero la consigna de acuerdo a la ley es que sea dentro del casillero. No se puede hacer al lado de las fotos, o en cualquier lado. Tampoco se puede duplicar el voto para alguna categoría. Para el caso de que eso suceda se anula el voto para esa categoría. Por ejemplo, votaste lista completa para el partido A y candidato a intendente del partido B, se va a anular lo que corresponde a la categoría intendente y el resto del voto va a ser válido para la lista A que es para lo que la persona tildó el casillero de boleta completa”. En esa línea, hay que tener en cuenta que en muchos departamentos hay precandidatos a intendente que no llevan precandidatos a gobernador, como Ricardo Mansur en Rivadavia que va por el partido departamental Sembrar o Silvina Camiolo en Malargüe, de Construyendo Malargüe. Si por ejemplo, se decide votar a alguno de ellos y para gobernador se elige a alguien de otra lista, no hay que marcar al precandidato a intendente de esa otra lista porque estaría dos veces marcada la categoría intendente y se anularía el voto para ese cargo.

Entre este miércoles y jueves, de acuerdo a lo que confirmó Albarracín, la Junta Electoral en conjunto con el Gobierno de Mendoza, lanzarán en sus respectivas páginas oficiales una campaña que consiste en bajar la boleta para que la ciudadanía pueda verla (no se puede votar con la boleta que se baja ya que es a modo de aprendizaje porque sólo son válidas las boletas que se encuentran en las escuelas) y conozca cómo es la nueva herramienta electoral. “Estaremos lanzando en los próximos días una campaña de educación que se llama Bajá tu boleta, con instrucciones para evitar los votos nulos”, contó Albarracín. Además, el secretario de la Junta confirmó que en cada escuela habrá capacitadores sobre el uso de la boleta única por si el domingo 11 de junio aún quedan dudas a la hora de emitir el voto.

En ese sentido, Luna tiene un sitio de consulta, que es una página de Facebook, donde se puede hacerle llegar las preguntas pertinentes a los temas electorales. “En la página web oficial sobre las elecciones, lamentablemente, todavía hay información que está desactualizada o se incluye el marco jurídico nacional, pero eso correspondería aplicar si fuera una elección simultánea y no es el caso, porque Mendoza desdobló. Además, nos encontramos incluso con un video sobre medidas sanitarias para el covid referido a las elecciones del 2021”, cuestionó la polítologa. En definitiva, agendar: la fecha domingo 11 de junio, buscar en el padrón donde hay que ir a votar y cuando se esté frente a la boleta única elegir opción boleta completa (de una sola lista) o ir marcando un solo precandidato por categoría para evitar el voto nulo.