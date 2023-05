El video viral del nuevo arzobispo porteño: "Yo quiero ser peronista"

Un video viral donde el nuevo arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, asegura que "todos alguna vez dijimos: yo quiero ser peronista" se volvió sensación en las redes sociales. La insólita misa a cargo del religioso designado por el Papa Francisco mezcla conceptos bíblicos con un discurso de adoctrinamiento político.

"No vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos: yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, un mundo distinto, quiero ser testigo de buenas noticias", es la arenga de Jorge García Cuerva en el video viral durante una misa que impartió ante integrantes del Frente Renovador antes de ser designado arzobispo porteño.

Es una Misa, esta frente a un Altar, con la Biblia y en una Iglesia en donde está el Santísimo Sacramento.

Los Católicos sabemos todo lo que eso significa.

A este ser humano incalificable, Bergoglio lo designó Arzobispo de BsAs, si no reaccionamos nos aplastan. pic.twitter.com/kDMvmtm7uf — MARISA uD83DuDC63 (@marisavega) May 28, 2023

El monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, de 55 años y que se desempeña como obispo de Río Gallegos, fue nombrado por el papa Francisco como nuevo arzobispo de Buenos Aires. Asimismo, el Sumo Pontífice decidió aceptar la renuncia presentada por el cardenal Mario Poli, quien cumplió 75 años el 29 de noviembre del año pasado y ayer encabezó el Tedeum que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, y lo designó como administrador apostólico de Buenos Aires.

El monseñor García Cuerva nació en Río Gallegos, Santa Cruz, el 12 de abril de 1968, estudió Filosofía y Teología y recibió su ordenación sacerdotal a fines de 1997, cuando tenía solo 29 años. Además, está especializado en Historia de la Iglesia por la UCA y tiene una licencia en Derecho Canónico.

El vínculo del flamante arzobispo con el Papa se forjó luego de que pasara un mes en Santa Marta, alojado en la residencia comunitaria del Vaticano, cerca de Francisco. "Me recibió con toda la de delicadeza de un padre. Tenía que venir a trabajar a la Congregación de los obispos y me dijo 'por qué no compartimos más lo cotidiano', en términos más familiares", explicó una radio de Santa Cruz, al regreso de Roma.

El nombramiento del hasta hoy Obispo de Río Gallegos, uno de los denominados "curas villeros", fue publicado este viernes en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. En Argentina, lo hizo el nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk, a través de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).