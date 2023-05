Cornejo, su idea para El Baqueano y toda la apuesta de De Marchi al PJ

Faltan solo dos semanas para las PASO en Mendoza y la campaña se pondrá mucho más intensa en los próximos días, sin dudas. Sin embargo, en cada uno de los comandos electorales ya manejan una misma percepción: salvo algún giro inesperado de último momento que se produzca de acá al próximo domingo 11, el escenario electoral ya tiene un perfil definido.



Cambia Mendoza se encamina a ser la fuerza más votada con la candidatura de Alfredo Cornejo y la clave estará en si La Unión Mendocina, encabezada por Omar De Marchi, logrará encaramarse al lugar de escolta para desplazar del segundo sitio al Frente Elegí, el peronismo que quedaría representado por Omar Parisi, que podría terminar tocando un piso histórico.



Solo una duda es la que dejará sin discusión las internas abiertas, que operan desde su implementación como una encuesta real de cara a la elección general en donde se termina definiendo todo. Y es: si De Marchi queda segundo, ¿cuál será la diferencia con Cornejo? Claro está que si en las PASO el exlíder del PRO resulta menos votado que el peronismo, esa misma noche de la elección se esfumarán completas sus ambiciones de convertirse en gobernador. Ahora, si mete un segundo puesto, la clave será la distancia en la que quede con su competidor para poder aspirar a dar o no el zarpazo.



Es por eso que, ante este panorama y como una paradoja, para De Marchi el voto peronista podría transformarse en casi todo. Aunque aquí, en realidad, la jugada de fondo estará después de la elección de junio. Los estrategas del lujanino se juegan a que habrá una reconfiguración del escenario electoral tras las PASO y que los más beneficiados de una supuesta debacle del PJ serán los candidatos de La Unión Mendocina, en definitiva.





El peronismo mendocino, a decir verdad, no atraviesa en esta campaña uno de sus momentos más felices. Alberga en el fondo la expectativa de, por lo menos, retener el voto propio y hacer una elección regular que lo mantenga segundo aunque muy, muy lejos de alguna expectativa cierta de recuperar el poder en la provincia. Para Cornejo, este resultado es de ensueño. Sin embargo: nadie se atreve a decirlo con profundidad dentro del elenco de dirigentes que apuntalan a Parisi, pero en esta elección al PJ local se le podría terminar viniendo el mundo abajo.



Y acá es donde aparece una sensación de fin de época que, si se quiere, abarcó para los peronistas de acá los mismos años de hegemonía kirchnerista a nivel nacional que Cristina Fernández festejó el último 25 de mayo. Desde hace veinte años que la dirigencia del PJ local se viene alejando de manera progresiva de estructurar una propuesta provincial, para correrse hacia un partido dirigido por militantes de una causa nacional que los llevó para arriba en un puñado de elecciones. Pero que también, los empujó hacia abajo en la mayoría.



En esa fuerza en aparente disolución, es donde De Marchi juega a crecer entre junio y septiembre. No en vano logró finalmente sacarse esa foto que había buscado desde antes de armar su frente propio con algunos intendentes peronistas. Caciques en retirada, es cierto, al menos en algunos casos. Pero dispuestos a no someterse internamente a las decisiones de La Cámpora de acá en más. Ya se vio un gesto en este sentido con el lavallino Roberto Righi y es muy probable que se vean imágenes de acercamiento calculado similares con Matías Stevanatto y Martín Aveiro. También se difundió una foto compartida con Omar Félix, aunque solo se haya visto en la cuenta de Twitter del lujanino. Acá, otra vez el insondable juego de los hermanos sanrafaelinos.



Si el plan trazado por la Unión funcionará, estará atado al resultado de las PASO. Pícaro, Parisi envió un mensaje a los que están amenazando otra vez con sacar los pies del plato. “Esta es una elección de tercios, de pisos y, en muchos casos, de techos. Cornejo y De Marchi lo tienen. No voy a hacer una evaluación de ética ni moral para los compañeros que están con De Marchi, pero estoy seguro que los está utilizando. Cuando vean el resultado electoral, donde estaremos por encima de la Unión Mendocina, van a volver todos”, los chicaneó un poco.

En tanto, un debate fuerte se terminó por instalar en estos últimos días, aunque el nivel de propuestas de campaña todavía no supera la categoría de meros enunciados cuando se escucha la voz de prácticamente todos los candidatos. El tema en debate está centrado en la conveniencia y la oportunidad de la decisión tomada por Rodolfo Suarez de avanzar con obras públicas de envergadura que comprometen a la gestión que venga. El punto acá no es solo la manera en que se afectarán recursos públicos, sino la forma en que la actual administración está manejando los procesos licitatorios de dos mega proyectos: la extensión del Metrotranvía y el plan para la construcción de la represa El Baqueano.



La obra del Metrotranvía le fue adjudicada a la constructora CEOSA como única oferente por un costo de $40.000 millones, a la que además se le armó una ingeniería financiera especial para sostener el proyecto. Una de las herramientas que usarán es entregarle a la empresa adelantos de fondos para "congelar precios", comenzar la obra en junio y con un plazo que no bajará de los cuatro años. Natalio Mema, el secretario de Servicios Públicos y candidato oficialista en Luján, defendió el proceso de adjudicación a CEOSA. “El requisito del pliego es presentar los antecedentes y en estos están haciendo obras en todo el país. Es una empresa que está radicada en Mendoza y supongo que buena parte de las obras las están haciendo acá, pero vienen trabajando hace mucho tiempo en distintos lugares. En la Secretaría hacemos obras permanentemente y la verdad es que hay variedad de empresas. Hay muchísimas que ya no están porque quebraron, se fundieron o están en concurso de acreedores. Pero la mayoría hace obras en todo el país. No es que tenemos un Lázaro Báez que nació acá y de repente se quedó con todas", dijo.

Como ya se expresó en MDZ, en ámbitos políticos y sobre todo dentro del universo de las empresas de construcción, la discusión por lo que está sucediendo es fuerte. Por un lado -en un debate que alcanza hasta a las figuras del propio gobierno- el punto es si Mendoza debería avanzar o no con una inversión de este tipo tomando en cuentas otras carencias y que son múltiples en materia de infraestructura. Y sobre todo las necesidades vinculadas con el agua, saneamiento y vivienda.



Entienden que, más allá del vínculo histórico entre CEOSA y esta administración, lo que se está desplegando es una decisión del Ejecutivo de compensar a las empresas que se quedaron afuera de la construcción de Portezuelo del Viento y que pusieron mucho dinero en su momento (y ejercieron muchísimo lobby asimismo) para quedarse con una obra millonaria que finalmente no se hará. No respondería a otro motivo esta decisión de a quién entregarle la construcción del Metrotranvía. Y el otro interrogante: si, como se rumorea entre las empresas privadas, Obras Andinas e IMPSA (las otras dos empresas que se quedaron sin Portezuelo) podrían terminar siendo las adjudicatarias de El Baqueano, la represa en el río Diamante que será licitada en julio y que será financiada en un principio por los dólares que finalmente no se utilizaron en el postergado dique de Malargüe.



De Marchi objetó públicamente la oportunidad de estas dos obras. Fue muy contundente en su negativa a hacer El Baqueano y cuestionó al Metrotranvía extendido. Aquí decepcionó un poco. Parisi lo corrió, con astucia, demostrando como Sebastián Bragagnolo (como intendente de Luján) le venía reclamando desde hace tiempo a Suarez para que el recorrido férreo finalmente llegara hasta su departamento. ¿Qué hará Cornejo? En relación al tren, no opondrá demasiadas objeciones porque entiende que la obra debe empezar en algún momento. Pero en relación a El Baqueano podrían surgir algunas cuestiones interesantes en relación al plan de Suarez.

Cornejo entiende que la obra deberá replicar el esquema que permitió la construcción del dique Potrerillos hacia finales de los 90, es decir, que no sea el Estado quien aporte la totalidad de los fondos sino que empresas privadas participen de la inversión. En aquella ocasión, la provincia puso su parte que resultó de los fondos provenientes de la privatización de las empresas de servicios y las empresas de Enrique Pescarmona y de José Cartellone también aportaron financiamiento para quedarse, finalmente, con el negocio de la generación de energía hidroeléctrica.



Para el candidato del oficialismo, el acuerdo que Suarez firmó recientemente con Sergio Massa en torno a El Baqueano les permitirá a las empresas garantizar un negocio extraordinario por la tarifa que el Estado nacional les pagará por la generación de energía. Y por ello el Estado no tiene por qué - entiende Cornejo- poner hoy todos los recursos para construir el dique. Con los tiempos corriendo (el gobernador anunció la licitación para julio) será muy difícil que ante este planteo el proceso sea presentado de otra manera.



El candidato radical está apurando a sus equipos técnicos para terminar de redondear dos proyectos. Uno, podría ver la luz la semana que viene. El otro, después de las PASO. Cornejo presentará una ley en el Congreso en estos días para provincializar los embalses que hoy están concesionados a nivel nacional y cuyos contratos (como Los Nihuiles) vencen entre 2024 y 2025. Y por el otro lado anunciará, tras las internas, cuál es su plan para disponer de los formidables recursos del fideicomiso generado para hacer la fallida Portezuelo del Viento. En lo que se está trabajando aquí, es un proyecto destinado con exclusividad a la optimización del agua.



Más allá de esta propuesta particular, la cuestión central está en otro de los ejes que debería tomar la campaña. Esto es, cómo será la utilización de los más de mil millones de dólares que la provincia tiene disponibles para hacer obras hídricas a futuro y de los cuáles, por la forma en que esté diseñado el plan, Suarez pretende gastar la mitad solo en este dique. Obra en la que, además, los pampeanos están tratando de meter nuevamente la cola.