Buenos Aires: más interna en Juntos por el Cambio y un pedido de Javier Iguacel que sube la tensión

Javier Iguacel le dijo en privado a Patricia Bullrich que no apoyará explícitamente a ninguno de los tres precandidatos de Juntos por el Cambio que quedan en pie: "No pasa el filtro, el que avisa no traiciona", dijo el ingeniero que gobierna Capitán Sarmiento con el particular plan de eliminar tasas municipales y aumentar la recaudación. La interna de JxC bonaerense sube la temperatura y la mirada de Mauricio Macri empieza a pesar más que antes.

Iguacel esperó a último momento para anunciar que se bajaba, su entorno leyó el mensaje casi a la vez que los medios masivos, su sueño de gobernar Buenos Aires estaba ya condicionado por una falta de instalación de su figura, pero el consenso interno estaba y la mirada de Macri como expresidente y armador del espacio era de absoluta aprobación, no así para con Diego Santilli, quien más mide en la interna junto con Cristian Ritondo.

Secretario. Al mando de Energía, con Mauricio Macri.

La confirmación hizo que la figura de Iguacel se tornara más "cara" que antes, ya no era candidato, pero su nombre resuena en buena parte de la provincia y su imagen es positiva dentro de los que lo conocen. Así entonces, Patricia Bullrich le confirmó que será presidente de YPF cuando lleguen al poder en diciembre.

Lo que no va a pasar, es que el ingeniero se baje y finalmente por apoyar a Grindetti, desemboque en la candidatura de Cristian Ritondo, que tal vez a su vez desemboque en la de Diego Santilli. Si eso sucede, será entonces prescindente de la elección a gobernador y sólo apoyará figuras locales.

Juntos por el Cambio empezó una modalidad más cercana al peronismo que a otro espacio: los caídos en interna se van haciendo cargo de distintos roles de un futuro Gobierno. Es la forma de lograr que la rémora no abandone al tiburón y lo siga acompañando en su objetivo.

Vecinos. Con Diego Santilli, en recorridas.

Uno de los temores de Iguacel y que lo avisó puertas adentro es que lo terminen obligando a apoyar candidatos que no quiere. Se juntó con Néstor Grindetti para sacarse una foto con un objetivo secundario pero clave: no quiere apoyar por ahora a Cristian Ritondo ni a Diego Santilli. Cree que la renovación del espacio tiene que ser total y hay determinadas formas, costumbres, que cree que hay que dar por terminadas.

Será entonces presidente de la petrolera después de haber sido secretario de Energía, y acompañará distintos candidatos a intendente y concejales de distintos municipios de la primera sección electoral, donde su nombre tiene alto conocimiento.